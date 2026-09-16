Colidio no podrá jugar contra Boca por la Sudamericana: el motivo reglamentario

Boca y Vasco da Gama se enfrentarán en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, luego de que ambos equipos lograran superar sus respectivas series de cuartos de final. Sin embargo, el conjunto brasileño tendrá una baja particular para el cruce: Facundo Colidio no podrá enfrentar al Xeneize.

El delantero argentino, que durante el último mercado de pases dejó River para incorporarse a Vasco da Gama, quedó impedido de disputar las instancias restantes del torneo continental debido a una normativa de la CONMEBOL.

Por qué Colidio no puede jugar contra Boca

La situación se explica por la inscripción que el atacante tenía con River. Colidio había sido incluido por el Millonario en la lista de buena fe para la fase final de la Copa Sudamericana, antes de concretar su transferencia al fútbol brasileño.

El reglamento de la competencia establece que un futbolista no puede ser inscripto para la fase final por más de un club. Esta disposición comprende los playoffs de octavos, octavos de final, cuartos, semifinales y final.

Por ese motivo, aunque posteriormente River lo haya retirado de su nómina y el jugador haya pasado a Vasco, la modificación no habilita su inscripción con el equipo brasileño para las etapas que quedan del certamen.

De hecho, Colidio ya se había quedado afuera de los octavos de final ante Olimpia porque la documentación necesaria para incorporarlo a tiempo no llegó dentro del plazo establecido por la CONMEBOL.

Así, el atacante podrá jugar con Vasco da Gama en otras competencias, pero no estará disponible para la serie de semifinales contra Boca por la Copa Sudamericana.

Boca y Vasco, frente a frente en semifinales

Con sus respectivas clasificaciones, Boca y Vasco da Gama definirán uno de los lugares en la final de la Copa Sudamericana.

La serie comenzará en La Bombonera, mientras que el partido de vuelta se disputará en Brasil. Los encuentros están programados para las semanas del 14 y 21 de octubre, a la espera de la confirmación de los días y horarios exactos.

Además, Vasco deberá definir el estadio en el que recibirá al Xeneize, ya que São Januário no cumple con el requisito de capacidad mínima de 30.000 espectadores establecido para las semifinales. El escenario tiene una capacidad de 20.419 personas bajo las normas de seguridad vigentes.

La final de la Copa Sudamericana 2026, en tanto, se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.