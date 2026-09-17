Julieta Prandi explicó por qué Luciana Salazar no fue invitada a su casamiento con Emanuel Ortega

El casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega quedó envuelto en rumores luego de que se conociera que varios integrantes de la familia del músico no estuvieron presentes en la ceremonia civil. Entre las ausencias que más llamaron la atención apareció la de Luciana Salazar, prima de Emanuel.

Ante las versiones que comenzaron a circular sobre una posible interna familiar, Prandi decidió hablar y explicar cómo se definió la lista de invitados. La conductora se refirió al tema durante una entrevista con Intrusos, por América, y negó que exista un conflicto personal con Salazar.

Por qué Luciana Salazar no fue invitada al casamiento

Durante la entrevista, Adrián Pallares le consultó a Prandi por la ausencia de Salazar y recordó que la mediática había hablado públicamente sobre los rumores relacionados con la familia Ortega.

La respuesta de la conductora fue directa: “No invitamos a toda la familia. Son muchos, era algo chiquito”.

Según explicó, la pareja decidió mantener la celebración en un ámbito privado y comunicar el casamiento con muy poca anticipación. La ceremonia civil se organizó de manera íntima y con un grupo reducido de familiares y amigos.

La propia Prandi contó que la boda comenzó a gestarse aproximadamente dos meses antes, pero que ambos eligieron mantenerla en reserva para evitar la exposición mediática.

“Es algo que se gestó hace dos meses entre él y yo en una habitación, no lo sabía el mundo, queríamos evitarnos la prensa. Lo contamos a muy poquita gente, eran cinco amigas mías, cinco amigos de él, la familia de él y mi familia”, detalló.

Prandi negó estar distanciada de Luciana Salazar

En medio de los rumores, Rodrigo Lussich le preguntó directamente si mantenía algún tipo de enfrentamiento con Salazar desde la época de Poné a Francella.

Prandi rechazó esa posibilidad y aseguró que la relación entre ambas es buena, aunque aclaró que no tienen un vínculo cotidiano.

“¡Pero cómo no me voy a hablar! Estamos todos locos. Me llevo rebien, la vi cuatro veces en mi vida porque no nos frecuentamos, pero está todo bien”, respondió.

De esta manera, la conductora buscó dejar en claro que la ausencia de Salazar no estuvo relacionada con una pelea entre ellas, sino con la decisión de realizar una celebración pequeña.

Qué dijo sobre la ausencia de los hermanos de Emanuel Ortega

La lista de invitados también había generado comentarios por la ausencia de algunos de los hermanos de Emanuel Ortega. Frente a esas versiones, Prandi aseguró que la boda se organizó con poco tiempo y que no todos pudieron asistir.

“Lo escuché, me lo contaron. Qué decir, chicos, fue un día de mucha felicidad”, manifestó cuando le preguntaron por los rumores.

Y agregó: “Se organizó con poco tiempo porque también queríamos resguardarlo, era un día de semana, algunos podían, otros no”.

La conductora también mencionó que Julieta Ortega sí estuvo presente en el festejo posterior a la ceremonia, aunque no llegó al civil. La actriz había explicado que recibió el aviso pocos días antes y que, por cuestiones de tiempo, no pudo asistir al Registro Civil.

Prandi, además, negó estar enfrentada con los hermanos de su marido: “Para nada, estoy bárbara con todo. No, no estoy distanciada de los hermanos”.

Los rumores que surgieron después de la boda

Las especulaciones comenzaron a circular luego de que se conocieran las distintas ausencias en el casamiento. Algunas versiones periodísticas mencionaron supuestos conflictos dentro de la familia Ortega y un presunto distanciamiento entre Salazar y algunos integrantes del entorno familiar. Sin embargo, esas versiones fueron presentadas como trascendidos y no fueron confirmadas por Prandi como el motivo de la ausencia.

De hecho, antes de las declaraciones de Prandi, Salazar había publicado en sus historias de Instagram una imagen con una frase sobre los vínculos que fue interpretada en redes como una posible indirecta. La mediática, sin embargo, no mencionó directamente a Prandi ni a Emanuel Ortega en esa publicación.

Ante las consultas por esos comentarios, Prandi se mostró molesta con las versiones que circulaban y sostuvo: “Mirá si yo voy a estar respondiendo por alguien resentido o mala onda, que no me quiere. Ni idea. Pregúntenle a los protagonistas que se los van a decir”.

Así, la conductora buscó cerrar las especulaciones sobre la celebración y remarcó que el casamiento fue pensado como un festejo íntimo, con pocos invitados y organizado con escasa anticipación.