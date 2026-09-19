Las exportaciones crecieron 12,4% en agosto y el superávit comercial alcanzó los USD 2.187 millones

Las exportaciones crecieron 12,4% en agosto y alcanzaron USD 8.883 millones.

El superávit comercial del mes llegó a USD 2.187 millones y mejoró frente al mismo período del año anterior.

Las manufacturas agropecuarias, las industriales y el sector energético impulsaron el crecimiento de las ventas externas.

Los productos primarios fueron el único gran rubro exportador que registró una caída interanual.

Las importaciones aumentaron 3,6%, con un fuerte incremento en combustibles y lubricantes.

China volvió a representar el mayor déficit comercial, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea cerraron el mes con saldo favorable para Argentina.

El comercio exterior argentino volvió a mostrar un saldo positivo en agosto, impulsado por un fuerte crecimiento de las exportaciones y un avance más moderado de las importaciones. Durante el octavo mes del año, las ventas de bienes al exterior alcanzaron los USD 8.883 millones, lo que representó un incremento interanual del 12,4%, mientras que las compras sumaron USD 6.696 millones, con una suba del 3,6% respecto del mismo período de 2025.

Como resultado de esa diferencia, la balanza comercial registró un superávit de USD 2.187 millones, una mejora significativa frente a los USD 1.440 millones obtenidos en agosto del año pasado. Las cifras corresponden exclusivamente al intercambio de bienes y no incluyen el comercio de servicios, como turismo o software.

El desempeño también se consolidó en el acumulado de los primeros ocho meses del año. Entre enero y agosto, las exportaciones alcanzaron USD 67.248 millones, con un crecimiento del 21,4% frente al mismo período de 2025, mientras que las importaciones totalizaron USD 48.999 millones, un 2,6% menos que un año antes. De esa manera, el saldo comercial acumulado ascendió a USD 18.249 millones.

El crecimiento exportador estuvo sostenido por la mayoría de los grandes rubros de la economía. La única excepción fueron los productos primarios, que retrocedieron 14,2% y cerraron el mes con ventas por USD 1.731 millones. La caída estuvo vinculada principalmente al descenso de las exportaciones de semillas y frutos oleaginosos, con una baja del 20,1% en las cantidades embarcadas, aunque los precios registraron una mejora del 7,1%.

En contraste, las manufacturas de origen agropecuario protagonizaron uno de los mejores desempeños del mes. El rubro alcanzó exportaciones por USD 3.301 millones, un incremento interanual del 16,7%, impulsado por mayores ventas de grasas y aceites, residuos y desperdicios de la industria alimentaria y carnes con elaboración industrial.

También crecieron las manufacturas de origen industrial, que llegaron a USD 2.356 millones tras avanzar un 18%. En este segmento influyeron tanto el aumento de los precios como una mejora en los volúmenes comercializados.

El mayor salto porcentual correspondió a combustibles y energía, cuyas exportaciones crecieron 41,2% hasta alcanzar USD 1.494 millones, consolidando el aporte del sector energético al resultado general del comercio exterior.

Entre los productos individuales con mayor participación sobresalieron la harina y los pellets derivados del aceite de soja, con USD 988 millones; los aceites crudos de petróleo, con USD 903 millones; y el maíz en grano, con USD 768 millones. El aceite de soja en bruto y los vehículos para transporte de mercancías completaron los principales lugares del ranking. En conjunto, los diez productos más exportados representaron el 57,3% del total vendido al exterior.

En el frente de las importaciones, el mayor crecimiento se registró en combustibles y lubricantes, que aumentaron 68,5% respecto de agosto de 2025 y alcanzaron USD 517 millones. El incremento respondió tanto a mayores cantidades adquiridas como al encarecimiento de los precios internacionales.

Los bienes intermedios también mostraron una expansión del 13,4%, mientras que los bienes de capital crecieron 3,1%. En cambio, los vehículos automotores para pasajeros retrocedieron 23,6%, las piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 8,8% y los bienes de consumo disminuyeron 5,1%.

Desde la perspectiva geográfica, China volvió a representar el principal déficit comercial del mes, con un saldo negativo de USD 1.173 millones. Las exportaciones hacia ese destino cayeron 50,6%, mientras que las importaciones crecieron 13,9%.

El Mercosur también registró un resultado deficitario de USD 345 millones, aunque siguió siendo el bloque con mayor volumen de intercambio para Argentina. Dentro de la región, Brasil explicó gran parte de ese saldo negativo.

En sentido contrario, los mayores superávits se obtuvieron con el bloque Resto de Aladi, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), India, Estados Unidos y la Unión Europea, mercados que contribuyeron a fortalecer el balance positivo del comercio exterior durante agosto.