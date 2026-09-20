Larreta toma distancia de Milei y vuelve a mirar a la Ciudad

Horacio Rodríguez Larreta cuestionó los métodos utilizados por Javier Milei para expresar sus diferencias políticas.

El legislador porteño sostuvo que las posiciones extremas dificultan la construcción de acuerdos entre distintos sectores.

Larreta atribuyó parte de su derrota en las PASO de 2023 a haber actuado como si ya fuera ganador.

El dirigente aseguró que quiere volver a conducir la Ciudad de Buenos Aires.

También afirmó que dejó atrás la obsesión que tenía por llegar a la Presidencia de la Nación.

Larreta defendió un Estado con funciones en infraestructura y educación y tomó distancia de la polarización política.

Horacio Rodríguez Larreta volvió a marcar diferencias con Javier Milei y cuestionó la manera en que el Presidente expresa sus posiciones frente a quienes piensan diferente. El legislador porteño sostuvo que llevar las discusiones políticas hacia posiciones extremas dificulta la posibilidad de construir acuerdos y planteó la necesidad de recuperar una lógica de diálogo entre los distintos sectores de la Argentina.

Las declaraciones se produjeron en paralelo con una revisión de su propia experiencia electoral. Larreta recordó su participación en las PASO de 2023 y reconoció errores en la estrategia que adoptó durante aquella campaña, cuando enfrentó a Patricia Bullrich dentro del PRO. Según explicó, haber percibido anticipadamente que podía ganar la elección interna lo llevó a modificar su comportamiento y adoptar una posición más conservadora para evitar riesgos.

“Sentirse ganador” demasiado temprano fue, según su propia evaluación, uno de los principales problemas de aquella etapa. El dirigente comparó esa situación con un partido de fútbol en el que un equipo obtiene una ventaja de dos goles y decide replegarse para conservarla. En su interpretación, esa actitud terminó condicionando su campaña y contribuyó al resultado de las primarias.

La derrota frente a Bullrich marcó un punto de inflexión en su trayectoria política. Larreta había desarrollado durante años una estrategia orientada a ampliar el espacio político y alcanzar la Presidencia, pero después de la experiencia de 2023 modificó sus prioridades. Ahora plantea como objetivo volver a ocupar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ejerció durante ocho años.

El dirigente afirmó que quiere volver a conducir el distrito porteño y describió esa posibilidad como una responsabilidad relevante. Al mismo tiempo, reconoció que su antigua aspiración presidencial perdió la intensidad que había tenido durante buena parte de su carrera política. Según explicó, llegó a considerar la Presidencia casi como una obsesión, pero aseguró que esa motivación ya no ocupa el mismo lugar.

En su análisis del escenario nacional, Larreta también tomó distancia de la confrontación que caracteriza buena parte de la discusión política. Aunque cuestionó especialmente las formas utilizadas por Milei, aclaró que no pretende incorporarse a la polarización existente. Su planteo apunta a sostener una posición propia frente a los extremos y mantener abierta la posibilidad de acuerdos con distintos sectores.

Las críticas al Presidente se concentraron particularmente en su comportamiento frente a sus adversarios políticos. Larreta consideró que expresar las diferencias mediante insultos no contribuye a resolver los problemas del país. A su entender, la defensa de las propias ideas no debería derivar en una confrontación permanente con quienes sostienen posiciones diferentes.

El legislador porteño también planteó una diferencia de fondo respecto del papel del Estado. Frente a la idea de que el sector privado puede asumir el protagonismo en la resolución de los principales problemas sociales, Larreta defendió la necesidad de un Estado que mantenga determinadas funciones estratégicas.

Entre ellas mencionó la construcción de infraestructura que no necesariamente realizaría el sector privado y la existencia de un sistema educativo vinculado con las necesidades del mercado laboral. En ese punto, cuestionó que la educación no ocupe un lugar suficiente dentro de las prioridades de la actual administración.

De esta manera, Larreta busca reposicionarse en el escenario porteño después de su experiencia presidencial. Su discurso combina una autocrítica sobre la campaña de 2023, una distancia explícita respecto de las formas políticas del Gobierno nacional y una nueva definición de objetivos, con la Ciudad de Buenos Aires como principal horizonte electoral.