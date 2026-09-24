Industriales cuestionan al Gobierno por falta de respuestas

La UIA volvió a presentar ante Economía un documento con 38 reclamos que mantiene desde hace más de un año.

Los empresarios señalaron que no obtuvieron compromisos concretos sobre las medidas solicitadas.

Los industriales y el equipo económico mantienen miradas diferentes sobre la evolución de la actividad.

La confianza empresarial industrial cayó a -20,2% en agosto, según datos del Indec.

El 19,7% de los empresarios anticipa una baja de la producción durante el tercer trimestre.

El 23,8% de los industriales prevé una contracción de los pedidos internos en los próximos meses.

La conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) mantuvo una serie de reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía para plantear las principales dificultades que atraviesa el sector fabril, aunque el encuentro terminó dejando entre los empresarios la sensación de que no hubo avances concretos sobre los reclamos que vienen planteando desde hace más de un año.

Durante las reuniones se volvió a presentar un documento con 38 puntos que la entidad industrial ya había acercado anteriormente al Gobierno. Según empresarios que participaron de las conversaciones, no fue posible obtener compromisos específicos respecto de ninguna de las medidas solicitadas. La posibilidad de continuar con las reuniones fue, en ese sentido, el principal resultado concreto de los encuentros.

La delegación de la UIA estuvo encabezada por el presidente del Comité Ejecutivo, Martín Rappallini, acompañado por los vicepresidentes David Uriburu y Rodríguez Pérez Graziano, el secretario del Comité Ejecutivo, Eduardo Nougués, y la directora ejecutiva de la entidad, Laura Bermúdez.

Los representantes industriales se reunieron con el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y la subsecretaria de Política Industrial, Daniela Ramos. También mantuvieron un encuentro con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien tiene bajo su órbita la conducción de la política fiscal.

Desde la central fabril se transmitió oficialmente que las reuniones permitieron exponer los problemas que atraviesa la industria. Sin embargo, en el sector empresario señalaron que la conversación no derivó en definiciones concretas frente a los reclamos que vienen siendo planteados de manera reiterada.

Uno de los principales puntos de tensión está relacionado con la percepción que tienen empresarios y funcionarios sobre la evolución de la economía. Mientras desde la industria advierten sobre el deterioro de la actividad y las dificultades que enfrentan las empresas, dentro del equipo económico sostienen una visión más favorable sobre el rumbo de la economía y las perspectivas para los próximos meses.

En ese contexto, los dirigentes industriales regresaron luego a la sede de la UIA, ubicada sobre Avenida de Mayo, donde se realizó la habitual reunión quincenal del Comité Ejecutivo. En ese encuentro se repasaron las conversaciones mantenidas en Economía y los planteos realizados ante los funcionarios, aunque los empresarios tampoco contaban con anuncios concretos para trasladar al resto de la conducción.

La preocupación del sector también aparece reflejada en los indicadores de confianza empresarial. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Tendencia de Negocios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Indicador de Confianza Empresarial del sector industrial se ubicó en agosto en -20,2%, su nivel más bajo desde diciembre de 2025.

Las expectativas para el tercer trimestre también muestran un escenario desfavorable. El 19,7% de los empresarios consultados anticipó una disminución en el volumen de producción, mientras que el 15,4% proyectó un incremento. La mayor parte de los consultados, el 64,9%, consideró que la actividad permanecerá sin cambios.

La demanda interna presenta perspectivas todavía más débiles. El 23,8% de los industriales espera una contracción de los pedidos locales durante los próximos meses, frente a un 13,8% que prevé un aumento. El 62,4% restante estima que los volúmenes comercializados se mantendrán estables.

Así, mientras la UIA insiste con una agenda de medidas para el sector, la falta de compromisos concretos por parte del Gobierno mantiene abierta la discusión sobre las condiciones que enfrenta la industria y sobre la evolución de la actividad fabril en el corto plazo.