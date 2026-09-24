El consumo masivo mostró señales contrapuestas en julio

Las ventas de supermercados cayeron 0,7% en julio respecto de junio.

Los autoservicios mayoristas registraron una suba mensual del 1,2%.

Ambos canales tuvieron caídas interanuales medidas a precios constantes.

Los supermercados acumularon una baja real del 2,7% entre enero y julio.

Los rubros de alimentos mostraron los mayores aumentos nominales en ambos canales.

El empleo en los supermercados cayó 7,3% interanual durante julio.

Los datos oficiales sobre la evolución del consumo masivo durante julio mostraron resultados diferentes según el canal de comercialización. Mientras las ventas de los supermercados registraron una caída mensual del 0,7%, los autoservicios mayoristas tuvieron una recuperación del 1,2% respecto de junio. Sin embargo, en la comparación interanual ambos sectores presentaron variaciones negativas cuando se consideran los valores a precios constantes, es decir, descontando el efecto de la inflación.

Según los informes publicados por el Indec, las ventas de los supermercados se redujeron 2,1% en julio frente al mismo mes del año pasado. En el caso de los mayoristas, la contracción interanual fue del 1,1%. De esta manera, los dos canales acumularon una baja del 2,7% durante los primeros siete meses del año en relación con igual período de 2025.

En los supermercados, las ventas a precios corrientes alcanzaron los $2.591.042,4 millones durante julio, con un incremento nominal del 25,8% interanual. Sin embargo, el índice de precios implícitos de las ventas aumentó 28,5%, por encima de la facturación, lo que explica el retroceso registrado en términos reales.

Entre los principales rubros, Carnes registró el mayor incremento nominal interanual, con una suba del 39,5%. Le siguieron Verdulería y frutería, con 30,6%; Bebidas, con 27,7%; y Lácteos, con 25,6%. Almacén, que representa el 28% de las ventas totales y constituye el grupo de mayor participación, tuvo un incremento del 24,6%.

En cambio, algunos segmentos tuvieron aumentos nominales considerablemente menores. Indumentaria, calzado y textiles para el hogar creció 8,5%, mientras que Electrónicos y artículos para el hogar aumentó 11,6%. Ambos resultados quedaron por debajo de la evolución general de los precios, por lo que implicaron retrocesos en términos reales.

También se observaron diferencias importantes entre las jurisdicciones. Neuquén registró el mayor incremento interanual de las ventas nominales de supermercados, con 33,6%, seguida por La Pampa, con 33,1%, y Santiago del Estero, con 31,6%. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires la variación fue del 25,4%.

Corrientes fue la única jurisdicción donde las ventas nominales disminuyeron, con una baja del 1,3%. Luego se ubicaron, con los menores incrementos, Misiones, con 15,2%; La Rioja, con 15,7%; Chaco, con 16,3%; y Catamarca, con 16,5%.

Las diferencias también aparecen al observar las ventas por habitante. El promedio nacional fue de $55.761, mientras que Tierra del Fuego alcanzó $191.082 por persona, seguida por Santa Cruz, con $186.466, y Neuquén, con $182.885. En el extremo inferior se ubicaron Santiago del Estero, con $14.661, y Chaco, con $16.495.

En el canal mayorista, la facturación llegó a $401.070,1 millones en julio, un 26,3% más que un año atrás. Sin embargo, los precios implícitos aumentaron 27,8%, por lo que el resultado real fue negativo en 1,1%.

Los mayores incrementos nominales se registraron en Lácteos, con 35,9%; Almacén, con 29,6%; Verdulería y frutería, con 28,1%; y Carnes, con 27,7%. Electrónicos y artículos para el hogar fue el único rubro que retrocedió nominalmente, con una caída del 3,8%.

El relevamiento mayorista comprende 32 empresas y 193 bocas de expendio. El ticket promedio alcanzó los $47.535, con una suba interanual del 31,8%, mientras que las ventas por metro cuadrado llegaron a $411.614, un 29,5% más que un año antes.

Otro dato destacado fue la evolución del empleo en el sector. El personal ocupado en los supermercados alcanzó los 12.915 asalariados en julio, lo que representó una reducción del 7,3% respecto del mismo mes de 2025.