Cristina Kirchner mantiene su peso en la pelea interna del peronismo

Máximo Kirchner reclamó que Cristina Kirchner pueda competir en las elecciones de 2027.

El diputado nacional cuestionó la existencia de un supuesto boicot dentro del peronismo contra la ex presidenta.

El kirchnerismo sostiene que Cristina conserva influencia política y electoral dentro del peronismo.

Axel Kicillof desarrolla una estrategia propia y busca fortalecer su posición de cara a 2027.

La posibilidad de una candidatura de Cristina es presentada como una declaración política del sector más cercano a la ex presidenta.

La discusión interna del peronismo incluye la candidatura presidencial, las alianzas y el papel que tendrá Cristina Kirchner en la estrategia electoral.

Máximo Kirchner volvió a plantear la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata en las elecciones de 2027 y cuestionó la existencia de un supuesto “boicot” dentro del propio peronismo contra la ex presidenta. El diputado nacional sostuvo que, si se permitiera su participación electoral, el escenario podría derivar en una competencia entre Cristina Kirchner y Javier Milei, dejando en manos de los votantes la definición.

El planteo expone una de las principales discusiones que atraviesan actualmente al peronismo y, particularmente, al kirchnerismo. Según la mirada expresada por Máximo Kirchner, existe un sector del espacio que pretende avanzar hacia una etapa política con menor centralidad de la ex mandataria. En ese esquema, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece como una de las figuras que busca construir un espacio propio y diferenciarse de la conducción de Cristina Kirchner.

Dentro del sector más cercano a la ex presidenta, en cambio, sostienen que su figura conserva un nivel de influencia suficiente como para ocupar un lugar relevante en las definiciones electorales del próximo año. Esa interpretación se apoya, de acuerdo con el texto, en distintas encuestas que ubicarían a Cristina Kirchner con niveles de valoración positiva de entre el 40% y el 45% y con una intención de voto cercana al 40% en determinados escenarios de segunda vuelta.

Esos números son utilizados por el kirchnerismo para sostener que la ex presidenta continúa siendo una figura central dentro de la discusión política nacional, aun cuando enfrenta restricciones para participar directamente de una elección. Desde esa perspectiva, su influencia no estaría limitada a una eventual candidatura, sino también a la posibilidad de intervenir en la definición de alianzas, estrategias y postulaciones.

En ese marco reaparece una consigna que había acompañado el proceso de reunificación del peronismo en 2019: “Sin Cristina no alcanza y con Cristina sola no se puede”. La frase resume, según el planteo del sector kirchnerista, una situación en la que la ex presidenta conserva una estructura política propia y capacidad de incidencia, pero al mismo tiempo enfrenta dificultades para ejercer el mismo nivel de conducción que tuvo en otros períodos.

Una de las principales expresiones de esas limitaciones es la relación con Kicillof. El gobernador bonaerense se apartó de la conducción política de Cristina Kirchner y comenzó a desarrollar una estrategia propia, con el objetivo de acumular respaldo territorial y político, ampliar su perfil nacional y llegar fortalecido a las definiciones electorales de 2027.

De acuerdo con la interpretación expuesta en el texto, esa estrategia podría colocar al kirchnerismo frente a una eventual negociación con el gobernador. Si no hubiera PASO, la discusión podría concentrarse en la posibilidad de aceptar una candidatura de Kicillof o enfrentar el riesgo de una ruptura dentro del peronismo. Si las primarias se mantienen, en cambio, la competencia interna podría convertirse en el mecanismo para definir quién representa al espacio.

La insistencia del cristinismo en una eventual candidatura de Cristina Kirchner aparece, además, como una declaración política y de identidad del sector. El propio texto señala que las posibilidades concretas de que la ex presidenta encabece una boleta son consideradas reducidas y que tampoco tendría peso dentro del espacio la hipótesis de que participe en unas PASO.

Más allá de esas limitaciones, el kirchnerismo sostiene que Cristina Kirchner tendrá un papel en la discusión electoral de 2027. Su estructura política, su nivel de conocimiento y los respaldos que conserva constituyen, según esa mirada, elementos que podrían mantenerla dentro de las negociaciones del peronismo.

La disputa, sin embargo, excede la discusión sobre una candidatura. También involucra quién tendrá capacidad para definir la estrategia del peronismo, qué relación mantendrá el kirchnerismo con Kicillof y cómo se distribuirá el poder dentro del espacio de cara al próximo proceso electoral.

En ese escenario, Máximo Kirchner volvió a instalar públicamente la candidatura de su madre como una posibilidad política. La definición concreta de candidaturas, alianzas y estrategias quedará vinculada a las negociaciones internas que atraviesen al peronismo durante el proceso electoral de 2027.