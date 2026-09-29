¿Por qué cuesta imaginar el futuro? Un ciclo para pensar el presente en el Museo Poggi

"Mensajes en una botella" es un ciclo de seis encuentros que propone recuperar autores, obras y experiencias que, aunque fueron producidas en otros momentos, siguen interrogando nuestro presente.



La idea es pensar problemas de hoy ?ansiedad, aceleración, dificultad para imaginar el futuro? a partir de ideas que vienen de lejos. No hace falta haber leído a los autores para participar.



La propuesta parte de la imagen de los mensajes arrojados al mar dentro de una botella: ideas que atraviesan el tiempo, cambian de contexto y encuentran nuevos lectores. Desde esa metáfora, el ciclo busca poner en diálogo distintas épocas y pensar problemas actuales desde la filosofía, el arte, la literatura y la política.



Los cuatro encuentros presenciales se realizarán en el Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi" los días 1 y 22 de octubre y 5 y 19 de noviembre, a las 19:00. Los dos encuentros restantes serán virtuales y sus fechas se comunicarán próximamente.



Las charlas serán gratuitas y abiertas a todo público. Los encuentros virtuales serán transmitidos a través de YouTube.



El ciclo busca que el museo sea no solo un espacio de contemplación de obras, sino también de producción de pensamiento, encuentro y debate, vinculando las prácticas artísticas con la filosofía, la historia y los problemas de nuestro presente.



Organiza Colectivo Z, con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura (CMPC).



Primer encuentro

La primera charla del ciclo se denomina "El presente en la oscuridad. Agamben, Mark Fisher y la pregunta por nuestro tiempo" y estará a cargo de la Lic. Ana Davicino.



Invita a reflexionar sobre la contemporaneidad como distancia: mirar las sombras de una época para poder comprenderla, del pensamiento de Agamben a la hauntología y el realismo capitalista de Mark Fisher.