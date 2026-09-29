Nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el pasado 18 de septiembre debido a un cuadro compatible con neumopatía.

Según el comunicado emitido este lunes, la conductora continúa evolucionando favorablemente y ya finalizó el tratamiento antibiótico.

“Continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”, informó el centro médico. Además, precisaron que Mirtha se encuentra acompañada por su familia.

En el mismo parte, la conductora expresó su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas durante estos días: “Agradece el cariño y el respeto dispensado”.

El Sanatorio Mater Dei también informó que, si no se producen cambios en su estado de salud, el próximo parte médico será difundido el miércoles.

Por qué Mirtha Legrand permanece internada

Mirtha Legrand ingresó nuevamente al Mater Dei el viernes 18 de septiembre, pocos días después de haber recibido el alta de una internación previa. En aquella oportunidad, el sanatorio informó que presentaba un “cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería internada para realizar estudios, recibir tratamiento y mantenerse bajo control médico.

Desde entonces, los partes médicos fueron dando cuenta de una evolución favorable. El 25 de septiembre, el centro médico había informado que se encontraba muy bien de su cuadro respiratorio y que había incrementado la actividad física junto al equipo de kinesiología.

Qué significa “neumopatía”

El término neumopatía no identifica una enfermedad específica, sino que se utiliza de manera general para referirse a distintas afecciones que afectan los pulmones. Por ese motivo, hablar de neumopatía no significa necesariamente que la persona tenga neumonía.

Entre las enfermedades pulmonares se encuentran, por ejemplo, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras.

Las causas también pueden ser diversas y dependen del tipo de enfermedad pulmonar. Algunas pueden estar relacionadas con infecciones, mientras que otras pueden asociarse con factores como el tabaquismo, la exposición a determinadas sustancias o distintos contaminantes ambientales. En el caso de Mirtha Legrand, el Mater Dei no informó públicamente qué tipo específico de neumopatía presenta ni cuál fue su causa.