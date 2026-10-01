El fallo de la Corte reactivó en Diputados la ofensiva opositora contra el DNU 70

La Corte Suprema restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023 sobre la compra de tierras por extranjeros

La oposición busca aprovechar el impacto político del fallo para impulsar la derogación completa del mega decreto

El DNU 70 ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero nunca fue tratado en una sesión de Diputados

El oficialismo analiza alternativas para separar la discusión sobre tierras del rechazo integral del decreto

La oposición evalúa convocar a una sesión especial el 7 o el 14 de octubre

Unión por la Patria, Martín Lousteau y Elisa Carrió reclamaron avanzar contra el DNU 70 en la Cámara de Diputados

La decisión de la Corte Suprema de restablecer la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la normativa que establecía límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, provocó un fuerte impacto político y abrió un nuevo escenario para el debate sobre el mega decreto impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

La resolución judicial generó un efecto inmediato en la oposición, que busca aprovechar la repercusión alcanzada por la discusión sobre la venta de tierras para retomar el intento de derogar en forma completa el DNU 70. El decreto ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero nunca llegó a ser tratado en una sesión de la Cámara de Diputados, donde la falta de consenso impidió hasta ahora avanzar con su rechazo definitivo.

En aquella oportunidad, los bloques dialoguistas y varios gobernadores habían acompañado la estrategia oficial para evitar la derogación. Uno de los principales argumentos utilizados fue la necesidad de que el Gobierno contara con herramientas para desarrollar su programa de gestión. Además, entre las medidas eliminadas por el decreto se encontraba la ley de alquileres, cuya derogación era defendida por sectores que respaldaban la desregulación económica.

Ahora, Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas pretenden aprovechar el nuevo escenario político. El fallo de la Corte volvió a poner en el centro de la discusión la posibilidad de una compra sin límites de tierras por parte de extranjeros, mientras que en el Senado el oficialismo había sufrido una derrota al verse obligado a retirar el capítulo referido a Tierras del paquete sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El alcance del DNU 70 explica buena parte de la disputa que se abre en Diputados. El decreto modificó o eliminó regulaciones vinculadas con el comercio, el transporte, el mercado laboral, la salud y el sector inmobiliario. Entre otras medidas, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, liberó las tasas bancarias y los precios de las empresas de medicina prepaga, y avanzó con la desregulación del transporte aéreo y de la adquisición de tierras.

Desde el oficialismo advierten que una eventual derogación integral podría provocar un amplio impacto administrativo y procesal debido a la cantidad de normas y sectores involucrados. Por ese motivo, comenzaron a analizar alternativas destinadas a evitar que la discusión sobre las tierras se transforme en un vehículo para que la oposición consiga avanzar contra todo el decreto.

Una de las opciones consiste en incorporar nuevamente un capítulo específico sobre tierras dentro de la ley de Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción del Senado y deberá ser analizada por Diputados. De esa manera, los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas podrían fijar una posición sobre la compra de tierras por extranjeros sin necesidad de acompañar una derogación general del DNU.

Otra alternativa en análisis es incorporar una regulación similar en la ley de Defensa de la Soberanía, cuyo tratamiento comenzó en comisión. Ambas posibilidades apuntan a separar el debate específico sobre la propiedad de tierras del futuro del mega decreto.

Mientras tanto, la oposición evalúa impulsar una sesión especial el miércoles 7 o el 14 de octubre. La urgencia está vinculada con la intención de aprovechar el impacto político generado por el fallo de la Corte, aunque también existen dudas por posibles ausencias de legisladores que viajarían a Brasil por las elecciones presidenciales.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, reclamó el rechazo pleno del DNU 70 y vinculó el fallo judicial con la posibilidad de vender tierras argentinas sin límites a extranjeros. Martín Lousteau también planteó que Diputados tiene ahora la oportunidad de revertir el decreto, mientras que Elisa Carrió sostuvo que la derogación de los límites a la compra de tierras debe ser rechazada por ambas cámaras.

El debate, de esta manera, vuelve a quedar abierto en Diputados. El fallo de la Corte no solo reactivó la discusión sobre la propiedad de las tierras, sino que también ofreció a la oposición una nueva oportunidad para intentar completar el rechazo parlamentario del DNU 70/2023.