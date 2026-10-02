Bela impulsa una revolución en el pádel: así es la primera liga universitaria de Estados Unidos

La llegada de una liga universitaria de pádel en Estados Unidos puede representar mucho más que el nacimiento de una nueva competencia. El modelo ya demostró su impacto en el tenis, donde durante décadas el sistema universitario estadounidense funcionó como una plataforma de desarrollo para jóvenes talentos de todo el mundo.

Ahora, el pádel comienza a construir una estructura similar. La creación de una liga universitaria abre por primera vez la posibilidad de desarrollar un sistema de becas y formación específico para jugadores de pádel en las universidades estadounidenses.

El camino todavía es largo y no significa que las becas vayan a aparecer de inmediato. Sin embargo, la creación de una competencia organizada representa uno de los primeros pasos para construir ese recorrido.

El proyecto tiene además dos nombres de peso detrás: Fernando Belasteguín como figura central y Wilson como respaldo institucional, dos factores que le aportan visibilidad y respaldo dentro del mundo de los deportes de raqueta.

Cómo funciona la ACPL

La American Collegiate Padel League (ACPL) comienza con 30 universidades y más de 200 jugadores, distribuidos en cuatro divisiones regionales: Atlantic, Sunshine, Lone Star y Pacific.

Las zonas abarcan distintos puntos del territorio estadounidense: la costa este, Florida, Texas y la costa oeste.

La primera temporada se pondrá en marcha durante el otoño, con los partidos iniciales y las distintas fases clasificatorias. El calendario tendrá su punto culminante en marzo, cuando se disputen las finales nacionales.

Allí, los campeones de cada región se enfrentarán por el primer título de la historia de la liga.

El proyecto comenzó a tomar forma meses atrás mediante diferentes eventos organizados en Nueva York, Boulder, Miami, Boston y Los Ángeles. Universidades como Yale, Columbia, Harvard, MIT y Duke ya participaron de estas iniciativas.

Ahora, todos esos esfuerzos se consolidan en una estructura formal, con liga, calendario, divisiones, patrocinadores y una figura internacional como embajador.

Bela y Wilson, dos nombres claves del proyecto

La presencia de Fernando Belasteguín como embajador principal no es casual. El argentino fue durante años una de las grandes figuras del pádel mundial y también tuvo un papel importante en la expansión del deporte fuera de sus mercados tradicionales.

Su participación le aporta al proyecto experiencia, reconocimiento internacional y una fuerte conexión con el crecimiento global del pádel.

A su vez, Wilson suma el respaldo de una marca histórica dentro de los deportes de raqueta. La compañía tiene una extensa trayectoria en disciplinas como tenis, squash y pádel, además de una importante presencia dentro del deporte universitario estadounidense.

La combinación entre una figura histórica del pádel y una marca consolidada en el mercado deportivo busca darle a la ACPL una estructura capaz de sostener su crecimiento a largo plazo.

La puerta que se acaba de abrir para el pádel

El pádel atraviesa una etapa de expansión internacional y Estados Unidos aparece como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento.

Pero para consolidarse en ese país no alcanza solamente con aumentar la cantidad de canchas y jugadores. También resulta necesario construir estructuras de formación, competencias organizadas y un camino para que los jóvenes talentos puedan desarrollarse.

En ese sentido, la creación de la ACPL representa un nuevo escenario para el pádel universitario estadounidense.

Todavía queda mucho camino por recorrer. Pero con 30 universidades, más de 200 jugadores y cuatro divisiones regionales, el deporte ya dio un primer paso hacia la construcción de un sistema universitario propio en Estados Unidos.