El hermoso gesto de Enzo Fernández con los chicos del Hospital Garrahan

Enzo Fernández no se olvida de sus raíces. El mediocampista, nacido en San Martín y criado en un barrio popular, conoce de cerca el valor de los pequeños gestos y suele aprovechar su lugar como futbolista para llevar una sonrisa a quienes más lo necesitan.

Durante la actual Fecha FIFA, mientras se encuentra junto a la Selección Argentina, el jugador de Manchester City tuvo un gesto especial: visitó a los chicos que se encuentran internados en el Hospital Garrahan.

El gesto de Enzo Fernández con los chicos del Garrahan

El pasado viernes, antes del partido de la Selección Argentina frente a Burkina Faso en el Estadio Monumental, Enzo Fernández se acercó al Hospital Garrahan para compartir un momento con los chicos que atraviesan distintas situaciones de salud.

Durante su visita, el futbolista conversó con ellos, se sacó fotos y llevó algunos regalos, en una jornada que tuvo un significado especial para los pacientes y sus familias.

Más allá de su carrera profesional y de representar a la Selección Argentina, Enzo entiende el impacto que puede tener la presencia de un futbolista en un momento difícil. Para los chicos internados, compartir un rato con un jugador de la Albiceleste puede convertirse en un importante impulso anímico.

El gesto también refleja una faceta personal del mediocampista, que desde sus primeros años en el fútbol mantiene presente el lugar del que viene y la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones complejas.

Hospital Garrahan: un referente de la salud pediátrica

El Hospital Garrahan fue inaugurado en 1987 y está ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. Es un hospital público especializado en atención pediátrica de alta complejidad y recibe pacientes de todo el país.

A lo largo de sus casi cuatro décadas de historia, el centro de salud se convirtió en una institución de referencia para miles de familias argentinas, con equipos médicos especializados en distintas áreas de la atención pediátrica.

En ese contexto, la visita de Enzo Fernández permitió que los chicos internados pudieran vivir por un momento una experiencia diferente, lejos de la rutina hospitalaria y cerca de uno de los futbolistas que representa a la Selección Argentina.