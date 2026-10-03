Rosario vuelve a ser sede de la Feria del Centro con 180 emprendimientos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este viernes por la noche la apertura de la décima edición de la Feria del Centro, una propuesta que reúne a emprendimientos de las industrias creativas de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

El encuentro se desarrolla en la Estación Fluvial de Rosario y permanecerá abierto hasta el domingo, de 15 a 21. La entrada es libre y gratuita.

La edición 2026 vuelve a tener a Rosario como ciudad anfitriona y reúne a unos 180 emprendimientos distribuidos en distintos sectores vinculados con la economía creativa. Entre las propuestas se encuentran proyectos de producción gráfica y editorial, diseño de indumentaria, objetos, accesorios, cosmética natural e innovación.

Durante el acto inaugural también se formalizó la creación de la Mesa Permanente de Cultura de la Región Centro. El documento fue firmado por Pullaro junto con la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio; y el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello.

La iniciativa busca profundizar el trabajo conjunto entre las tres provincias y fortalecer el desarrollo de las actividades culturales y creativas como parte de la economía regional.

En su discurso, Pullaro destacó la importancia de la integración entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y remarcó el vínculo entre producción, cultura y generación de empleo.

El gobernador sostuvo además que el crecimiento de la actividad productiva constituye una de las principales herramientas para mejorar las condiciones económicas del país.

Con esta nueva edición, la Feria del Centro vuelve a reunir en Rosario a diseñadores, productores y emprendedores de la Región Centro, con una propuesta abierta al público durante todo el fin de semana.