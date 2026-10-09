Nicole Neumann contó cómo se lleva con los novios de sus hijas

Nicole Neumann sorprendió al contar que lloró cuando su hija Allegra terminó su primera relación amorosa. La modelo reveló la anécdota en su programa de streaming Solo con Niki y recordó que la adolescente llegó a cuestionarla porque parecía estar más preocupada por su exnovio que por ella.

Todo comenzó mientras, al aire del ciclo, compartían imágenes del nacimiento de Cruz, el hijo menor de Nicole, fruto de su relación con Manu Urcera. Al ver las fotografías, la modelo reaccionó con nostalgia: “Ay, lo chiquito...”.

Una de sus compañeras le hizo un comentario sobre el futuro del bebé y la posibilidad de que algún día llegara a su casa con novia. “Me muero”, respondió Nicole.

En ese momento, Gege Neumann intervino y planteó que lo más difícil para una madre no es que sus hijos comiencen una relación, sino verlos sufrir por amor.

“El problema no es cuando caiga con novia o con novio. El problema es el primer ser humano que lo haga llorar. Eso es lo que te jode, que le rompa el corazón y tenga el tupé de quejarse de tu bebé”, expresó.

Nicole Neumann recordó qué hizo cuando su hija se separó de su primer novio

A partir de esa charla, surgió el tema de las madres que tienen dificultades para desprenderse de las primeras parejas de sus hijos. Fue entonces cuando Nicole compartió una experiencia personal que generó risas en el estudio.

“Ali me odió. Fue su primer noviecito y le duró re poquito”, contó sobre la relación de su hija Allegra.

La modelo explicó que la adolescente no estaba triste por la separación, pero que ella tuvo una reacción inesperada cuando se enteró de que el noviazgo había terminado.

“Ella no estaba mal, pero cuando me vino a decir que ya no estaba más con él, me puse a llorar”, recordó. Incluso, le dijo a su hija: “Ay, pero era un amor, yo me encariñé, pobrecito”.

La reacción de Nicole desconcertó a Allegra, que no tardó en hacerle un reclamo. “Me dijo: ‘Pero mamá, ¿estás de mi lado o estás del lado de él?’”, relató la modelo.

Entre risas, también recordó el motivo por el que se había encariñado con el joven: “Pobrecito, le había traído un cosito tejidito a Cruz, como que... Y Ali me decía: ‘Pero mamá, ¿me estás jodiendo?’”.

Así, Nicole dejó al descubierto una faceta inesperada de su rol como madre: el cariño que puede desarrollar por las parejas de sus hijas, incluso cuando la relación llega a su fin.