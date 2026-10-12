Frigerio y Torres respaldaron la eliminación de las PASO y cuestionaron el calendario electoral de 2027

Frigerio y Torres ratificaron su respaldo a la eliminación de las PASO a nivel nacional.

El gobernador entrerriano cuestionó que los ciudadanos deban votar hasta cinco veces durante 2027.

Frigerio vinculó la baja participación electoral con el distanciamiento entre la sociedad y la dirigencia política.

Torres defendió el modelo electoral de Chubut, que incluye boleta única, ficha limpia y eliminación de las primarias.

Las negociaciones sobre la reforma electoral también están relacionadas con posibles alianzas políticas para 2027.

Frigerio afirmó que los inversores expresaron preocupación por la continuidad del rumbo económico argentino.

La reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional sumó el respaldo de los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, quienes ratificaron su posición favorable a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Tras regresar de la gira por París junto al presidente Javier Milei, ambos mandatarios defendieron la necesidad de revisar el sistema de votación y plantearon sus argumentos en función de la cantidad de convocatorias electorales previstas para 2027.

Frigerio cuestionó que los ciudadanos deban concurrir hasta cinco veces a las urnas durante el próximo año, como consecuencia de la superposición de elecciones provinciales, legislativas y nacionales. Para el mandatario entrerriano, esa frecuencia podría profundizar el distanciamiento entre la sociedad y la dirigencia política, en un contexto en el que la participación electoral registró niveles que consideró preocupantes.

“Obligar a la gente a ir a votar cinco veces en algunos casos durante 2027 es tirar demasiado de la piola”, sostuvo el gobernador, al defender la eliminación de las primarias. También recordó que en los últimos comicios participó poco más del 60% del electorado, pese a que el voto es obligatorio, y consideró que la política debería concentrarse en atender las demandas ciudadanas en lugar de mantener de manera permanente la discusión electoral.

El mandatario aclaró que no hubo una reunión formal entre todos los gobernadores para debatir la reforma, aunque reconoció que el tema estuvo presente en conversaciones informales. Además, señaló que mantuvo contactos con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con dirigentes cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para abordar la iniciativa.

Frigerio vinculó el posible avance de los cambios electorales con las negociaciones políticas que comienzan a desarrollarse en las provincias de cara a 2027. Según explicó, también se discute si los gobernadores y sus espacios competirán en alianza con La Libertad Avanza o si mantendrán estrategias electorales propias. En ese marco, consideró que ambas cuestiones podrían avanzar de manera simultánea, aunque aclaró que se trata de una suposición.

Torres, por su parte, defendió la experiencia electoral implementada en Chubut y sostuvo que su posición a nivel nacional debe ser consistente con las decisiones adoptadas en su distrito. El gobernador recordó que su provincia eliminó las PASO, incorporó la boleta única de papel y estableció la ficha limpia para cargos ejecutivos, medidas que presentó como parte de un modelo que considera aplicable al conjunto del país.

“El activo más importante en la política es la coherencia”, afirmó Torres, al anticipar que mantendrá su respaldo a la eliminación de las primarias en la discusión nacional. Su postura coincide con la de Frigerio en cuanto a la necesidad de modificar el esquema electoral vigente, aunque cada mandatario fundamentó su posición desde su propia experiencia de gestión.

Más allá de la reforma, Frigerio también realizó un balance de la gira por París y destacó el interés que encontró entre empresarios e inversores. Según relató, la principal inquietud de los participantes no estuvo centrada en aspectos puntuales del programa económico, sino en la posibilidad de que el rumbo impulsado por Milei pueda sostenerse a lo largo del tiempo.

El gobernador consideró significativa la participación de 14 mandatarios provinciales en la delegación argentina, porque interpretó que su presencia transmitió una señal de respaldo a la continuidad de las políticas económicas. En ese sentido, sostuvo que la incertidumbre política fue uno de los principales temas planteados durante las conversaciones con los inversores.

Frigerio también defendió los avances económicos de la administración nacional y señaló que la Argentina arrastró durante décadas dos limitaciones estructurales para crecer: el déficit fiscal y la restricción externa. Según su evaluación, el superávit de las cuentas públicas y la acumulación de reservas representan avances en esos frentes.

El respaldo de ambos gobernadores a la eliminación de las PASO se suma así al debate sobre la reforma electoral y a las negociaciones políticas que empiezan a tomar forma rumbo a 2027. La discusión combina cuestionamientos al costo de las sucesivas convocatorias a las urnas, diferencias sobre la organización de las candidaturas y conversaciones sobre eventuales acuerdos entre las provincias y el oficialismo nacional.