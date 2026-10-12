Milei expresó sus deseos de pronta recuperación al papa León XIV

Javier Milei envió un mensaje de apoyo al papa León XIV tras el anuncio de su operación.

El pontífice será intervenido para extirpar un nódulo localizado en un pulmón.

Los médicos detectaron la formación durante controles de rutina y señalaron que está en una etapa temprana.

La cirugía se realizará en el Policlínico Agostino Gemelli, en Roma, y la recuperación estimada rondaría una semana.

León XIV ratificó que mantiene en pie su viaje a América del Sur, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

La visita a la Argentina está programada del 8 al 11 de noviembre, sin cambios oficiales anunciados hasta el momento.

El presidente Javier Milei manifestó su respaldo al papa León XIV luego de que el pontífice anunciara que será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones. La operación está prevista para los próximos días, mientras se acerca la visita que el jefe de la Iglesia católica tiene programada a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

A través de un mensaje publicado este domingo en su cuenta de X, el mandatario expresó sus deseos de recuperación y transmitió el acompañamiento del país al pontífice. “Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido”, escribió Milei.

En el mismo mensaje, el Presidente señaló que los argentinos acompañan al Santo Padre con afecto y oración, y manifestó su esperanza de que pueda recuperarse pronto para continuar al frente de la Iglesia. La declaración se produjo después de que León XIV comunicara públicamente su situación de salud durante el tradicional Ángelus celebrado en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Ante los fieles reunidos en la plaza, el Papa, de 71 años, explicó que el nódulo fue detectado durante una revisión médica y que se encuentra localizado en una etapa temprana. Según indicó, los profesionales que lo atienden consideraron conveniente realizar una intervención para removerlo, por lo que decidió seguir la recomendación de su equipo médico.

El pontífice confirmó que la operación ya está programada para los próximos días y agradeció las muestras de cercanía espiritual. También pidió a los presentes que lo acompañen con sus oraciones durante el proceso médico.

La cirugía se realizará en el Policlínico Agostino Gemelli, en Roma, un centro hospitalario al que históricamente han recurrido los pontífices para recibir atención médica, entre ellos el papa Francisco. Matteo Bruni, vocero de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, precisó que la intervención está prevista para los primeros días de la semana y que el período estimado de recuperación posoperatoria será de aproximadamente siete días.

Fuentes vaticanas señalaron que el hallazgo se produjo durante controles de rutina y que, hasta el momento, no se detectaron indicios de que el nódulo se haya extendido a otras partes del cuerpo. Sin embargo, las autoridades no informaron si la formación es maligna ni difundieron detalles adicionales sobre el procedimiento quirúrgico.

El anuncio generó atención por su proximidad con el primer viaje de León XIV a América del Sur, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, la Argentina y Perú. Durante el mismo Ángelus, el Papa ratificó que la gira continúa en pie, aunque hasta el momento no se difundió información oficial que permita determinar si la operación tendrá alguna consecuencia sobre el cronograma.

En la Argentina, la visita está programada entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda contempla la llegada del pontífice al Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30 del primer día, una visita al Monumento al General San Martín, una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con Milei previsto para las 17.50. La jornada concluirá con un discurso ante autoridades y representantes del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes, León XIV tiene previsto visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebrar una misa en el Monumento de los Españoles y reunirse con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina. También participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y presidirá las vísperas con el episcopado en la Catedral Metropolitana.

El martes viajará a Córdoba, donde oficiará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá una reunión con el clero local. Luego regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes. El miércoles, antes de partir hacia Perú, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, celebrará una misa frente a la Basílica de Luján y participará de la ceremonia oficial de salida desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

Por ahora, el Vaticano no anunció cambios en las actividades previstas para noviembre. La continuidad de la gira se mantiene como el escenario informado oficialmente, mientras se aguarda la intervención quirúrgica y la evolución posterior del pontífice.