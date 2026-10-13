El FMI recortó al 2,1% la previsión de crecimiento de la Argentina

El FMI redujo al 2,1% su previsión de crecimiento argentino para 2026.

La estimación de actividad cayó 1,4 puntos respecto de abril y julio.

El organismo elevó al 32,5% su pronóstico de inflación promedio anual para este año.

Para 2027, proyecta un crecimiento del 3,5% y una inflación del 21,2%.

La economía argentina crecería por debajo del promedio de América Latina y el Caribe.

El REM del Banco Central también registró una reducción de las expectativas privadas de crecimiento.

Las perspectivas económicas de la Argentina volvieron a deteriorarse en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que redujo al 2,1% su pronóstico de crecimiento para 2026 y elevó al 32,5% la inflación promedio anual prevista para el mismo período. La actualización profundiza el cambio de expectativas registrado durante el último año y ubica a la economía argentina entre los casos de la región que sufrieron mayores revisiones negativas en las proyecciones de actividad.

Los nuevos números fueron publicados en la edición de octubre de las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), difundida durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, Tailandia, donde participa el ministro de Economía, Luis Caputo. El organismo había calculado en abril una expansión del 3,5% para la Argentina y mantuvo esa estimación en julio. Ahora, la redujo en 1,4 puntos porcentuales.

La corrección adquiere mayor dimensión al compararla con las previsiones de octubre de 2025, cuando el Fondo esperaba que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino creciera un 4% en 2026. En doce meses, la proyección de expansión perdió 1,9 puntos porcentuales, mientras que la inflación estimada pasó del 16,4% al 32,5%, prácticamente el doble del cálculo inicial.

Para 2027, el FMI anticipa una recuperación del crecimiento hasta el 3,5%, acompañada por una inflación promedio del 21,2%. En materia laboral, proyecta que la tasa de desempleo llegará al 7,6% durante 2026 y descenderá al 7,1% el año siguiente. Además, prevé que la Argentina registre un superávit de cuenta corriente equivalente al 0,6% del PBI en ambos años.

El ajuste de las previsiones argentinas contrasta con el comportamiento de las estimaciones internacionales. El Fondo mantuvo en el 3,1% su pronóstico de crecimiento mundial para 2026 y elevó al 3,4% el correspondiente a 2027. Para la inflación global, calcula un incremento del 4,7% este año y una desaceleración al 4,1% el próximo.

El organismo atribuyó los riesgos para la economía internacional a las tensiones geopolíticas, las alteraciones en los mercados energéticos y los cambios en las condiciones financieras. También advirtió que los países importadores de energía y aquellos con menor participación en las cadenas tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial pueden enfrentar mayores costos externos, presiones cambiarias y una demanda menos dinámica.

En América Latina y el Caribe, el FMI mantuvo en el 2,3% su previsión de crecimiento para 2026 y calculó una expansión del 2,5% para 2027. La proyección argentina, del 2,1%, queda por debajo del promedio regional. Chile y Uruguay también recibieron revisiones negativas, de 1,8 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente. En cambio, el organismo mejoró sus estimaciones para Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú.

La diferencia también se refleja en los precios. Mientras el Fondo proyecta para América Latina y el Caribe una inflación del 6,8% en 2026 y del 5,7% en 2027, sin incluir a Venezuela en el agregado, para la Argentina espera un aumento promedio del 32,5% durante este año.

Las nuevas previsiones se conocieron después de que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central registrara otro ajuste a la baja en los pronósticos privados de crecimiento económico. La encuesta, que reúne estimaciones de consultoras, entidades financieras y centros de investigación, también anticipó una inflación del 1,9% para septiembre.

La coincidencia entre las revisiones del FMI y las expectativas del mercado refuerza el escenario de una recuperación más moderada de lo que se esperaba inicialmente. La próxima actualización de las proyecciones del organismo está prevista para enero, cuando publique una revisión parcial de sus estimaciones para 2027.