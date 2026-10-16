La morosidad financiera se profundiza y crece la deuda impaga de empresas y familias

En septiembre, la cantidad de empresas en mora bancaria llegó a 58.982, un 53% más interanual.

Los CUITs con deudas irrecuperables ascendieron a 3,7 millones, más del doble que en enero de 2025.

El indicador SERF cayó a 37,7 puntos y permaneció en la categoría de Riesgo Elevado.

La morosidad familiar alcanzó el 18,4% del crédito informado en agosto, con 22 meses consecutivos de aumento.

La Rioja, Santa Cruz y San Luis registraron los mayores niveles provinciales de mora familiar por monto.

La irregularidad del crédito no bancario llegó al 31,7%, casi el doble que en el sistema financiero tradicional.

El deterioro de la capacidad de pago se extiende entre las empresas y los hogares, con un aumento de los incumplimientos financieros y una marcada disparidad entre los sectores económicos y las provincias. En septiembre, otras 1.937 compañías ingresaron en mora bancaria y el total de firmas con atrasos alcanzó las 58.982, un 53% más que un año antes, de acuerdo con el relevamiento de Fidelitas.

La situación presenta matices cuando se observa el comportamiento de las personas físicas. La cantidad de CUITs con algún grado de mora descendió de 6.369.815 a 6.302.536, lo que representa una baja del 1,1%. Sin embargo, esa reducción estuvo concentrada en los atrasos iniciales: la mora temprana, correspondiente a la situación crediticia 2, retrocedió un 8,9%, mientras que los incumplimientos más severos continuaron en ascenso.

El dato más preocupante es el crecimiento de los casos considerados irrecuperables. Según el informe, 3,7 millones de CUITs se encuentran en situación crediticia 5, frente a los 1,8 millones registrados en enero de 2025. De esa manera, el número de deudores en la categoría más grave se duplicó en aproximadamente un año y medio, una señal de que la mejora en algunos indicadores no alcanza para revertir el deterioro acumulado.

El Sistema de Evaluación de Riesgo Fidelitas (SERF) se ubicó en septiembre en 37,7 puntos, con una caída de 0,6 respecto del mes anterior y dentro de la categoría de Riesgo Elevado. Su componente de riesgo crediticio registró 19 puntos, el nivel más bajo entre las variables que integran el indicador. Aunque disminuyó la tendencia ponderada de cheques rechazados y se estabilizó la cantidad de personas con problemas de pago, el aumento de las empresas en mora volvió a presionar sobre el resultado general.

El costo del financiamiento aparece entre los factores que explican estas dificultades. Las tasas de interés elevadas encarecen el acceso al crédito para empresas y familias, limitan el consumo y postergan inversiones. A su vez, una política monetaria orientada a contener la inflación y moderar la demanda de dólares puede restringir la recuperación del financiamiento privado cuando las tasas permanecen altas durante períodos prolongados.

La actividad económica también muestra diferencias significativas entre sectores. El componente de actividad del SERF alcanzó 51,2 puntos, pero el retroceso interanual del EMAE de julio y las caídas de la industria manufacturera y la construcción contrastaron con el crecimiento de la minería en agosto. La construcción disminuyó un 4,4% interanual y la industria manufacturera retrocedió un 3,2%. En cambio, el comercio exterior obtuvo 72,8 puntos, el mejor desempeño entre los componentes del indicador, impulsado por el superávit comercial de agosto. Ese resultado, sin embargo, no impidió una nueva caída del SERF.

La presión sobre los hogares también se refleja en los datos provinciales. En agosto, la morosidad familiar alcanzó el 18,4% del monto de crédito informado, con una suba de 0,3 puntos porcentuales frente al mes anterior y de 9,8 puntos en la comparación interanual. El indicador acumuló así 22 meses consecutivos de aumentos, impulsado principalmente por el crecimiento de las deudas irrecuperables.

La Rioja encabezó el ranking de morosidad por monto, con el 26,2%, seguida por Santa Cruz y San Luis, ambas con el 24,2%. En el extremo opuesto quedaron La Pampa, con el 9,6%; la Ciudad de Buenos Aires, con el 12,5%; y Entre Ríos, con el 14,5%. Si se compara el crédito familiar con el Producto Bruto Geográfico de cada provincia, Tucumán lideró con el 13,8%, seguida por Catamarca, con el 12,4%, y Formosa, con el 12,1%. El promedio nacional fue del 9%.

Las diferencias también son marcadas según el origen del financiamiento. Los proveedores no financieros de crédito, entre ellos las plataformas de financiamiento y las emisoras no bancarias de tarjetas, concentraron el 14,8% del crédito informado, equivalente a $15 billones. El sistema financiero reunió el 85,2% restante, por $86,8 billones.

Pese a su menor participación, los proveedores no financieros presentaron una irregularidad del 31,7% en agosto, frente al 16,1% del sistema financiero. Al excluir los préstamos irrecuperables, la mora operativa fue del 16,1% en el segmento no bancario y del 9,6% en el tradicional. La Rioja registró la mayor participación de prestamistas no financieros en el crédito provincial, con el 35,8%, mientras que Misiones exhibió la irregularidad más elevada de ese segmento, con el 39,6%, seguida por San Luis, con el 37,3%.

A este escenario se suman las tensiones previstas para 2027, cuando los vencimientos de deuda soberana alcanzarían los 25.000 millones de dólares entre capital e intereses. La evolución de las reservas, la demanda privada de divisas y la capacidad de refinanciación serán factores centrales para el panorama financiero de los próximos meses.