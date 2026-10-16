Kicillof y Grabois se mostraron juntos en La Cava en medio de las tensiones del peronismo

Kicillof y Grabois recorrieron juntos el barrio La Cava, en San Isidro.

La actividad se realizó en medio de las discusiones internas del peronismo por el liderazgo rumbo a 2027.

El gobernador cuestionó la paralización de la obra pública nacional y sus consecuencias sociales.

La recorrida incluyó una visita a la parroquia Nuestra Señora de La Cava y una reunión por obras pendientes.

Grabois reclamó que la tierra, la vivienda y el trabajo sean prioridades del próximo gobierno.

Ambos dirigentes defendieron la integración urbana y la construcción de viviendas como respuestas sociales y económicas.

La disputa por el liderazgo del peronismo de cara a las elecciones de 2027 sumó una nueva señal política con la recorrida que compartieron Axel Kicillof y Juan Grabois por el barrio La Cava, en San Isidro. El gobernador bonaerense y el diputado nacional visitaron a vecinos afectados por la paralización de obras y los recortes en las políticas de integración urbana, en una actividad que combinó reclamos sociales con un acercamiento entre dirigentes de distintos sectores del espacio.

La presencia conjunta adquirió relevancia porque se produjo mientras el Partido Justicialista debate su estrategia electoral y persisten las diferencias internas en torno al liderazgo opositor. Ambos dirigentes difundieron imágenes del recorrido en sus redes sociales, aunque la actividad con Grabois no formó parte de la agenda oficial que Kicillof había previsto durante su visita al distrito.

El mandatario provincial cuestionó la situación que atraviesa La Cava y vinculó las dificultades del barrio con la crisis económica y el freno de la obra pública nacional. A través de una publicación en X, sostuvo que la realidad de esa zona de San Isidro refleja los problemas sociales que afectan al conjunto de la provincia.

Durante la recorrida, Kicillof estuvo acompañado por Grabois, la diputada nacional Fernanda Miño y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, además de otros funcionarios. La actividad incluyó una visita a la parroquia Nuestra Señora de La Cava y una reunión con el padre Lucas Schcolnik para analizar las obras de infraestructura que permanecen pendientes.

En su mensaje, el gobernador recordó las políticas de integración socio urbana que su administración desarrollaba en coordinación con Miño y con el equipo de gestión anterior. Frente a la interrupción de esos trabajos, defendió la intervención estatal y planteó la necesidad de que la Provincia acompañe a los municipios con respuestas concretas ante las demandas de los vecinos.

El reclamo de Kicillof se concentró en las consecuencias de la paralización de proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida en los barrios. La interrupción de las obras, según el planteo del mandatario, profundiza las dificultades que enfrentan las comunidades afectadas por el deterioro de la situación económica.

Grabois, por su parte, aprovechó la visita para insistir en que el acceso a la tierra, la vivienda y el trabajo debe ocupar un lugar prioritario en el programa del próximo gobierno peronista. El dirigente de Patria Grande sostuvo que las dificultades habitacionales ya no afectan exclusivamente a los sectores de menores ingresos, sino también a las familias de clase media.

“Ni los hijos de los pobres ni los hijos de la clase media pueden siquiera soñar con una casa propia”, afirmó al describir las barreras que encuentra una parte de la sociedad para acceder a una vivienda. Su planteo apuntó a incorporar la cuestión habitacional en el centro de la discusión política y económica de los próximos años.

Además, defendió la integración urbana y la construcción de viviendas como herramientas para atender necesidades sociales y, al mismo tiempo, impulsar la actividad económica. Según expresó, garantizar barrios dignos y una oferta suficiente de viviendas constituye una obligación moral y representa una oportunidad para dinamizar la construcción.

La coincidencia entre Kicillof y Grabois se produjo en un momento en el que diferentes sectores del peronismo buscan definir cómo organizarse frente al oficialismo y quiénes tendrán mayor protagonismo en la carrera electoral de 2027. Las diferencias con el kirchnerismo forman parte de una discusión que todavía no encuentra una síntesis política.

En ese contexto, la imagen compartida en La Cava funcionó como una señal de acercamiento entre dos dirigentes que coincidieron en la defensa de la integración urbana y en la necesidad de atender las demandas de los sectores más vulnerables. La actividad, sin embargo, estuvo centrada en los reclamos del barrio y no implicó, por sí sola, la formalización de un acuerdo electoral.

Antes de la recorrida, Kicillof había visitado una nueva base permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en San Isidro. En esa actividad oficial estuvo acompañado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente Ramón Lanús. La posterior visita a La Cava incorporó una dimensión social y política a la agenda del gobernador en el distrito.