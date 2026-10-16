Yacobitti cruzó a Monteoliva y reclamó que Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

Emiliano Yacobitti respondió a Alejandra Monteoliva tras los incidentes registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria.

El vicerrector de la UBA reclamó que Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta reunió, según Yacobitti, a más de un millón de personas en todo el país.

El dirigente universitario repudió los hechos violentos y exigió identificar y sancionar a sus responsables.

Yacobitti cuestionó la actuación policial y sostuvo que los incidentes no representan a la comunidad universitaria.

La controversia profundizó el enfrentamiento entre el Gobierno nacional y las autoridades académicas por el financiamiento universitario

La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a enfrentar al Gobierno nacional con las autoridades académicas, esta vez por la interpretación de los incidentes registrados frente al Congreso y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, respondió a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había cuestionado los hechos de violencia ocurridos durante la protesta, y sostuvo que el Presidente también debe someterse a las obligaciones establecidas por la ley.

El cruce comenzó después de que Monteoliva difundiera en redes sociales un video con imágenes de los incidentes y señalara que el derecho a manifestarse no habilita el ejercicio de la violencia. La funcionaria puso el foco en los episodios que terminaron con 31 personas detenidas, una referencia que Yacobitti consideró insuficiente para describir el alcance de la movilización nacional en defensa de la universidad pública.

“Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente”, respondió el vicerrector. A continuación, vinculó ese principio con la obligación del Gobierno de cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó que las fuerzas de seguridad identifiquen a quienes protagonizaron los hechos violentos.

En declaraciones posteriores, Yacobitti destacó la participación ciudadana y describió una movilización con columnas de más de veinte cuadras sobre la avenida Corrientes. Según afirmó, más de un millón de personas se manifestaron en distintos puntos del país para respaldar a las universidades públicas y exigir el cumplimiento de la normativa.

El dirigente universitario remarcó que el acto central se desarrolló con normalidad y que todos los oradores pudieron intervenir. Los incidentes, sostuvo, se produjeron al finalizar la actividad y fueron protagonizados por una minoría que, a su entender, no representa a la comunidad académica.

El reclamo por la identificación de los responsables

Yacobitti repudió expresamente los episodios de violencia y pidió que los responsables sean identificados y reciban las sanciones correspondientes. Al mismo tiempo, cuestionó que esos hechos se utilicen para caracterizar al conjunto de los estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes que participaron de la marcha.

El vicerrector relató que debieron retirarse del escenario después de recibir gases en un sector donde se encontraban integrantes de la comunidad universitaria. Desde su perspectiva, la actuación policial fue ineficiente porque no consiguió individualizar a quienes protagonizaron los incidentes y garantizar que el resto de los manifestantes pudiera expresarse con tranquilidad.

En ese sentido, sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con cámaras y recursos suficientes para identificar a quienes arrojaron piedras frente al Congreso. Reclamó que las fuerzas de seguridad utilicen esas herramientas para determinar responsabilidades individuales y evitar que los episodios violentos terminen opacando el reclamo principal.

El dirigente también advirtió que la falta de identificación de los responsables alimenta las sospechas sobre el tratamiento de estos hechos. A su entender, la respuesta adecuada consiste en aplicar la ley contra quienes cometieron actos violentos, sin trasladar esa responsabilidad al conjunto de los participantes de la protesta.

La disputa por el financiamiento universitario

Más allá de los incidentes, el eje de la controversia continúa siendo la exigencia de que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Yacobitti insistió en que la movilización tuvo como objetivo defender la educación pública y reclamar que se respete la normativa vigente.

Para el vicerrector, concentrar la atención en los enfrentamientos implica desviar la discusión sobre el motivo que llevó a cientos de miles de personas a las calles. Consideró que los episodios violentos terminan favoreciendo a quienes cuestionan el reclamo universitario, porque desplazan del centro del debate las demandas de la comunidad académica.

También rechazó cualquier intento de asociar a las universidades con los grupos que protagonizaron los incidentes. Según planteó, quienes arrojan piedras no representan a los estudiantes ni a los docentes que participaron pacíficamente de la convocatoria.

La discusión adquirió así una dimensión institucional. Yacobitti utilizó el mismo principio invocado por Monteoliva para reclamar responsabilidades tanto a los manifestantes que cometieron actos violentos como al Poder Ejecutivo por el cumplimiento de la ley.

“¿Qué se puede esperar del resto?”, se preguntó al cuestionar que el Presidente, a quien definió como la persona con mayor poder del país, no cumpla con sus obligaciones legales.

El enfrentamiento entre el Gobierno y las autoridades universitarias volvió a poner en primer plano la disputa por el financiamiento de la educación superior. Mientras la ministra destacó los incidentes y las detenciones, Yacobitti insistió en separar esos episodios del reclamo general y exigió que las responsabilidades individuales no sirvan para deslegitimar una movilización que calificó como masiva y pacífica.