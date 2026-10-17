El DT del Inter Miami confirmó que Messi viajará a España para recibir el Premio Princesa de Asturias

El entrenador del Inter Miami, Cristian “Kily” González, confirmó que Lionel Messi viajará a España la próxima semana para participar de la ceremonia de entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, que tendrá lugar el viernes 23 de octubre en Oviedo.

“Él tiene este compromiso y me gusta que lo asuma de esta manera. El club está totalmente de acuerdo con que vaya. Es un premio muy importante para él y su familia”, expresó el DT al referirse al viaje del capitán argentino.

Además, el entrenador aseguró que la visita a Europa no interferirá con la participación del futbolista en los compromisos del equipo. “Quiero que esté bien. Él necesita esto, va a estar ahí y también lo voy a tener en el partido. No me preocupa en absoluto”, afirmó.

De esta manera, González ratificó que cuenta con Messi para el encuentro frente a New York Red Bulls, previsto para el sábado 24 de octubre como visitante, por la MLS. “Obvio que cuento con él”, remarcó.

Cómo será la agenda de Lionel Messi en España

Messi fue elegido para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una distinción internacional cuya elección se anunció a comienzos de junio. El futbolista fue seleccionado entre 27 candidaturas de 12 países.

El jurado estuvo presidido por la nadadora Teresa Perales y contó con otros doce integrantes. Entre los motivos que respaldaron la elección, se destacaron las condiciones deportivas del capitán argentino, su trayectoria y su participación en iniciativas solidarias orientadas a promover el acceso a la educación.

Los responsables de la decisión también valoraron los principios que representa Messi y su influencia más allá del fútbol. En particular, hicieron hincapié en su perseverancia, humildad y compromiso con el trabajo colectivo.

Según informaron medios españoles, el rosarino arribará al país el jueves 22 por la mañana. Durante esa tarde, tiene previsto visitar el Palacio de los Deportes de Oviedo y reunirse con integrantes de la comunidad educativa, entre ellos estudiantes que participaron de una iniciativa vinculada con el futbolista.

El viernes 23, antes de la ceremonia, compartirá un encuentro con los demás premiados de las distintas categorías y será recibido por los Reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La entrega oficial se realizará en el Teatro Campoamor, en una gala en la que Messi recibirá una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros. Por el momento, no se espera que el futbolista pronuncie un discurso durante el acto.

Una vez finalizada la ceremonia, el regreso a Estados Unidos será rápido: Messi deberá reincorporarse al Inter Miami para disputar el partido del sábado 24 de octubre por la MLS.