Lousteau acusó a Milei de trasladar el déficit del Estado a las familias

El diputado Martín Lousteau cuestionó el impacto de la política económica de Javier Milei sobre las familias.

El legislador sostuvo que el superávit fiscal convive con un deterioro de la situación financiera de numerosos hogares.

Lousteau advirtió que los sectores que viven de sus ingresos laborales soportan una parte importante del ajuste económico.

El diputado criticó el dictamen oficialista sobre endeudamiento por considerar que no ofrece soluciones concretas para los deudores.

Reclamó medidas de protección y alivio para las personas que tienen dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

También recordó las críticas que Milei formulaba durante el gobierno de Alberto Fernández sobre las dificultades para llegar a fin de mes.

El diputado nacional de Provincias Unidas, Martín Lousteau, cuestionó la política económica del presidente Javier Milei y advirtió que el superávit fiscal del Gobierno convive con un deterioro de la situación financiera de numerosos hogares. Según el legislador, el equilibrio de las cuentas públicas se sostiene, en parte, a costa de quienes dependen de sus ingresos laborales y enfrentan dificultades para cubrir sus gastos cotidianos.

Durante una entrevista concedida este miércoles, Lousteau sostuvo que el resultado fiscal positivo de la administración nacional no refleja necesariamente una mejora económica para el conjunto de la sociedad. En su evaluación, mientras el Gobierno exhibe superávit, una parte importante de la población acumula obligaciones y atraviesa crecientes problemas para llegar a fin de mes.

“El Presidente tiene superávit porque le pasó el déficit a las familias”, afirmó el diputado, al marcar una diferencia entre la situación de los sectores que cuentan con mejores condiciones económicas y la de quienes viven de su trabajo. En ese sentido, consideró que el impacto de las medidas oficiales no se distribuye de manera uniforme y que los hogares con mayores dificultades son los que soportan buena parte de las consecuencias.

Lousteau también cuestionó la presentación del superávit como un indicador suficiente para evaluar los resultados de la política económica. “Cuando el Gobierno tiene superávit, todo el resto de la sociedad en conjunto tiene déficit”, señaló, al plantear que el ordenamiento de las cuentas estatales puede coexistir con un desequilibrio creciente en la economía familiar.

El legislador advirtió, además, sobre el malestar que se acumula entre quienes enfrentan problemas financieros. Según describió, las dificultades para cumplir con las obligaciones económicas generan situaciones de angustia y reflejan una tensión que no queda expresada únicamente en los indicadores fiscales.

Críticas al endeudamiento de los hogares

Otro de los ejes de sus cuestionamientos estuvo dirigido al dictamen impulsado por el oficialismo en materia de endeudamiento. Lousteau consideró que la propuesta no contiene herramientas concretas para aliviar la situación de las personas que acumularon deudas y tienen dificultades para cumplir con los pagos.

De acuerdo con su descripción, la iniciativa se concentra en establecer espacios de educación financiera y mecanismos vinculados con el consentimiento y la portabilidad. Para el diputado, esas medidas resultan insuficientes frente a un problema que requiere respuestas orientadas a proteger a los deudores y reducir la presión económica que soportan.

“El dictamen del oficialismo por endeudamiento no tiene nada. Lo único que hace es crear espacios de educación financiera, de consentimiento y de portabilidad. Eso es decirle a la gente que la deuda que tiene es su culpa”, cuestionó.

Con esa crítica, el dirigente puso el foco en la responsabilidad que atribuye al diseño de la política económica y en la necesidad de evitar que las dificultades de las familias sean tratadas exclusivamente como un problema de decisiones individuales. A su entender, las herramientas de información financiera no alcanzan para resolver las situaciones de quienes carecen de ingresos suficientes para afrontar sus compromisos.

Por ese motivo, reclamó medidas de protección y alivio que permitan dar una respuesta más directa a los afectados. “Queremos una medida de protección y de alivio, que es lo que hace falta. Si tenés una economía que presta poco y la gente no los puede pagar. Eso te está diciendo algo”, sostuvo.

El contraste con las críticas de Milei al pasado

Lousteau también apuntó contra lo que considera una contradicción entre el discurso actual del Presidente y sus cuestionamientos anteriores a la situación económica de la Argentina. Para respaldar su planteo, recordó las declaraciones que Milei realizaba durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando advertía sobre las dificultades de la población para llegar a fin de mes.

“Si ustedes se fijan, el Presidente es víctima de sus tuits. En la época de Alberto Fernández decía que la gente no llegaba a fin de mes”, expresó el diputado.

La referencia buscó poner en discusión la distancia entre aquellas críticas y el escenario que, según Lousteau, atraviesan actualmente numerosos hogares. El legislador sostuvo así sus cuestionamientos a una política económica que, desde su perspectiva, prioriza el resultado fiscal sin ofrecer un alivio equivalente para quienes deben afrontar los gastos cotidianos.

Sus declaraciones reunieron dos reclamos centrales: la necesidad de evaluar el superávit en relación con sus efectos sobre la sociedad y la implementación de medidas concretas frente al endeudamiento familiar. Para Lousteau, las dificultades financieras de los hogares constituyen una señal que el Gobierno no debería desatender.