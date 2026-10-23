Alberto Ades defendió el ajuste y afirmó que el consumo del pasado era insostenible

Alberto Ades sostuvo que parte del bienestar de los años del kirchnerismo se financió mediante mecanismos insostenibles.

El economista vinculó las actuales dificultades de los hogares con la corrección de los desequilibrios acumulados durante años.

Los subsidios, el endeudamiento, la emisión monetaria y el consumo de activos fueron parte del esquema que cuestionó.

Ades reconoció que el ajuste tiene costos sociales y que sus consecuencias afectan de manera desigual a la población.

Un relevamiento indicó que dos de cada tres argentinos consultados llegan con sus ingresos hasta el día 20, mientras otro registró un elevado endeudamiento familiar.

El economista planteó que la recuperación sostenida del poder adquisitivo requiere inversión, productividad y crecimiento económico.

El economista Alberto Ades, quien mantiene un vínculo de consulta con el presidente Javier Milei, sostuvo que las dificultades que enfrentan numerosas familias para llegar a fin de mes están relacionadas, en parte, con la corrección de un nivel de consumo que la economía argentina no podía sostener de manera permanente. Su explicación se conoció en medio de la controversia generada por el propio mandatario, quien cuestionó públicamente el uso de esa expresión para describir la situación económica de los hogares.

Ades consideró que una parte del bienestar que muchos argentinos recuerdan de los años del kirchnerismo se construyó sobre mecanismos de financiamiento que terminaron resultando insostenibles. Según su análisis, los subsidios a los servicios públicos, las jubilaciones y pensiones sin aportes suficientes y otras transferencias estatales permitieron mantener un nivel de consumo superior a los recursos que la economía podía generar de manera sostenida.

Para financiar esa diferencia, explicó, el Estado recurrió a déficits fiscales cubiertos mediante deuda, emisión monetaria y utilización de activos acumulados. En este último grupo incluyó las reservas internacionales, el deterioro de la infraestructura y la falta de reposición de bienes de capital, vinculada con la escasa inversión.

El economista recurrió al ejemplo de una familia que durante años gasta por encima de sus ingresos, se endeuda, consume sus ahorros y vende bienes acumulados durante décadas para mantener su nivel de vida. Desde su perspectiva, esa situación representa una prosperidad aparente que no puede prolongarse indefinidamente y que, tarde o temprano, exige una corrección.

A partir de ese razonamiento, Ades interpretó que las dificultades actuales para pagar las tarifas y afrontar los gastos cotidianos reflejan, al menos parcialmente, las consecuencias de haber sostenido durante años un consumo superior a la capacidad de financiamiento de la economía. La reducción de los subsidios y de determinados beneficios estatales deja al descubierto, según su planteo, los límites de aquel esquema.

Sin embargo, el economista reconoció que el ajuste tiene consecuencias sociales y que sus efectos no se distribuyen de manera uniforme. Por eso, consideró necesario diferenciar los desequilibrios acumulados de las medidas que se aplican para corregirlos. A su entender, eliminar un desequilibrio no significa que las decisiones adoptadas para resolverlo sean la causa original del problema.

Ades también rechazó la idea de que la Argentina fuera más rica en el pasado y se haya empobrecido en la actualidad. Su interpretación es que una parte de la prosperidad anterior se financió mediante el endeudamiento, el consumo de ingresos futuros y la utilización del patrimonio acumulado, en lugar de apoyarse en una capacidad productiva suficiente.

Sus declaraciones se conocieron después de que Milei calificara como absurda la expresión “no llegar al 20 del mes” y la atribuyera al kirchnerismo. En otro mensaje, el Presidente cuestionó a periodistas e investigadores que difundieron estudios sobre las dificultades económicas de los hogares y planteó un interrogante sobre las condiciones de supervivencia de una persona que permanece diez días sin comer ni beber.

La discusión coincidió con la publicación de relevamientos que reflejaron las restricciones que enfrentan distintos sectores. Un estudio de la consultora Zentrix indicó que dos de cada tres argentinos consultados afirmaron que sus ingresos les alcanzan hasta el día 20 de cada mes. La proporción fue mayor entre los menores de 40 años y las personas de ingresos bajos. Otro relevamiento, realizado por Mide, señaló que el 53% de los participantes se endeuda para completar sus gastos mensuales.

Ades ganó protagonismo tras participar de la última reunión de Gabinete convocada por Milei en la Casa Rosada, a comienzos de octubre. Doctor en Economía por la Universidad de Harvard y estratega global en Vector Alpha, reside en Nueva York desde hace más de 30 años. Su trayectoria incluye puestos en BofA Merrill Lynch, Citigroup y Goldman Sachs.

Aunque respaldó la política de equilibrio fiscal del Gobierno, también advirtió sobre la necesidad de evitar un atraso cambiario, reactivar el crédito y avanzar con reformas tributarias, previsionales y de coparticipación. Durante una exposición en la Universidad de Buenos Aires, definió la postura oficial como un “compromiso mesiánico con el equilibrio fiscal” y alertó sobre los vencimientos de deuda y la incertidumbre política que, según anticipó, marcarán 2027.

Para el economista, el desafío consiste en recuperar la capacidad de consumo sobre bases que puedan sostenerse en el tiempo, sin recurrir nuevamente al endeudamiento y al agotamiento de los activos. En ese sentido, señaló que la inversión, la productividad y el crecimiento son condiciones fundamentales para construir un nivel de vida respaldado por los ingresos reales de la economía.