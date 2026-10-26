La industria fintech argentina proyecta inversiones por US$2.200 millones y busca expandirse en la región

La industria fintech argentina reúne 1.108 empresas y ocupa el tercer lugar regional, detrás de Brasil y México.

El 90% de las compañías ya definió inversiones por US$2.200 millones para 2027.

El sector proyecta un crecimiento real de la facturación del 28% durante el próximo año.

Empresas internacionales como Nubank, Inter, AliPay, UnionPay y Revolut muestran interés en el mercado argentino.

La presión tributaria y la modernización regulatoria aparecen entre los principales desafíos para sostener la expansión.

El 49% de las fintech argentinas ya opera en el exterior y el 68% lo hace o planea hacerlo, con el talento local como uno de sus principales activos.

La industria fintech argentina consolida su crecimiento y se prepara para una nueva etapa de expansión, con inversiones previstas por US$2.200 millones durante 2027 y un creciente interés de compañías internacionales. El sector reúne 1.108 empresas, un 18% más que en 2025, y ocupa el tercer lugar en América Latina por cantidad de compañías, detrás de Brasil y México.

El relevamiento Industria Fintech, elaborado por la Cámara Argentina Fintech junto con Taquion, muestra un ecosistema que busca ampliar sus operaciones, desarrollar nuevos negocios y fortalecer su presencia fuera del país. Según María Paula Arregui, presidenta de la entidad, las empresas desarrollaron modelos de negocio sostenibles y cuentan con capacidad para competir en mercados internacionales.

Las perspectivas de crecimiento también se reflejan en los planes de inversión. El 90% de las compañías ya definió sus desembolsos para 2027, con una distribución concentrada en tecnología, marketing, expansión geográfica y contratación de talento. Las inversiones en tecnología representan el 68% de las respuestas, seguidas por marketing, con el 51%, y la expansión geográfica y el talento, ambos con el 38%.

Las expectativas de actividad acompañan ese proceso. Las empresas proyectan un incremento real de la facturación del 28% durante el próximo año, con perspectivas más elevadas entre las compañías en expansión acelerada, conocidas como scale-ups, y las dedicadas a las criptomonedas. En tanto, el 73% de las firmas aumentó sus ingresos reales durante el último año y el 71% ya alcanzó el punto de equilibrio financiero.

El interés internacional y la diversificación de los negocios

Los medios de pago constituyen el principal segmento de la industria. El estudio identificó 438 empresas dedicadas a emisión y procesamiento y otras 307 vinculadas con aceptación y redes. También tienen una presencia relevante los negocios de activos financieros y mercados de capitales, crédito y financiamiento, infraestructura tecnológica y criptoactivos.

La expansión del mercado local despierta interés entre empresas extranjeras, especialmente de China y Brasil. Entre los movimientos mencionados figuran la llegada de Inter mediante una asociación con BIND, la presencia de AliPay y UnionPay a través de PVS y la apertura de una oficina de Nubank en Buenos Aires, acompañada por un plan de inversión cercano a US$500 millones en cinco años.

También aparece Revolut, cuyo diferencial está vinculado con los servicios financieros internacionales, las cuentas multidivisa, las transferencias al exterior, las operaciones cambiarias y los productos digitales destinados a viajeros y clientes que buscan prestaciones financieras más sofisticadas.

La diversificación es otra característica del sector. En promedio, cada compañía opera en dos segmentos de negocio y combina servicios de pagos, crédito, inversiones, criptomonedas e infraestructura. Las firmas que participan en tres o más verticales muestran mejores indicadores: el 81% alcanzó el punto de equilibrio, frente al 65% de las empresas concentradas en una sola actividad. Además, prevén invertir US$3,1 millones en promedio, casi el doble que las compañías mononegocio.

La presión fiscal y las reglas regulatorias, entre los desafíos

El crecimiento convive con obstáculos. La presión tributaria aparece como la principal preocupación para el 59% de las empresas, mientras que el 52% señala la necesidad de modernizar la regulación. Aunque el 61% considera adecuado el marco normativo vigente, la evaluación es menos favorable entre las compañías de pagos y crédito.

Uno de los cambios esperados es el desarrollo de las finanzas abiertas, un sistema que permitirá compartir información financiera entre entidades con autorización explícita del usuario. La iniciativa apunta a facilitar la portabilidad de datos, mejorar las ofertas disponibles y ampliar las posibilidades de evaluación crediticia, especialmente para personas que hoy tienen dificultades para acceder al financiamiento.

La integración de los servicios bancarios con los criptoactivos también aparece como una oportunidad, aunque persisten restricciones regulatorias. El sector considera que las reglas y los costos locales serán determinantes para definir cuánto de ese potencial puede transformarse en nuevos negocios.

Exportación de servicios y nuevas formas de pago

La proyección internacional ya es una realidad para parte del ecosistema: el 49% de las empresas opera fuera de la Argentina y la proporción alcanza el 68% si se incluyen las que planean hacerlo. Chile, Colombia y México figuran entre los destinos actuales, mientras que Paraguay, México y Uruguay concentran interés para futuras expansiones.

El capital humano constituye otra ventaja: el 82% de los profesionales del sector es argentino. Esa disponibilidad de talento permite desarrollar soluciones que pueden probarse en el mercado local antes de extenderse a otros países.

Entre las innovaciones recientes figura la posibilidad de comprar y pagar dentro de ChatGPT mediante MODO, con Frávega como primer comercio habilitado. La iniciativa anticipa una transformación en la relación entre comercio, plataformas digitales y medios de pago, en la que las transacciones podrían realizarse directamente desde conversaciones con sistemas de inteligencia artificial.

El proceso también apunta a una mayor concentración. El 91% de las empresas espera que se produzca una consolidación de la industria, impulsada principalmente por la necesidad de alcanzar mayor escala.

Con más compañías, inversiones crecientes y una orientación exportadora cada vez más marcada, la fintech argentina busca afianzar su posición regional. El desafío será convertir su capacidad de innovación y su capital humano en una ventaja competitiva duradera, con condiciones fiscales y regulatorias que favorezcan el desarrollo de nuevos servicios financieros.