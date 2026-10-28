Pullaro recorrió el departamento San Cristóbal con nuevas viviendas, aulas y obras viales

El gobernador encabezó una jornada de inauguraciones y recorridas en Constanza, Capivara, Ñanducita y Ceres. La agenda incluyó la entrega de 20 viviendas, escrituras para familias y trabajos de pavimentación, infraestructura educativa y recuperación de espacios públicos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó este martes distintas localidades del departamento San Cristóbal, donde encabezó una serie de actividades vinculadas con la obra pública, la educación y el acceso a la vivienda.

La recorrida incluyó inauguraciones, visitas a obras en ejecución y la entrega de soluciones habitacionales para familias de la región. Durante la jornada, el mandatario destacó la importancia de sostener la inversión pública en localidades pequeñas y medianas, con el objetivo de mejorar los servicios y promover el desarrollo del interior provincial.

Más infraestructura educativa en el departamento

La agenda comenzó en Constanza, donde se inauguró un aula construida en el marco del programa provincial Mil Aulas, destinado a ampliar y mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos.

En el departamento San Cristóbal se proyectaron 36 aulas: 25 ya fueron inauguradas y otras 11 continúan en proceso de gestión. La iniciativa forma parte de un plan provincial que contempla más de 730 aulas en distintos puntos de Santa Fe.

La ampliación de los espacios escolares busca responder a las necesidades de las comunidades educativas y mejorar las condiciones en las que estudiantes y docentes desarrollan sus actividades.

Avanzan las obras viales en Capivara

En Capivara, Pullaro recorrió los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial 13 y las intervenciones previstas para ampliar los puentes Capivara I, Capivara II y San Antonio.

Estas obras forman parte de las acciones destinadas a mejorar la circulación y reforzar la conectividad en una zona donde las rutas cumplen un papel fundamental para el traslado de personas y la actividad productiva.

La recuperación de la infraestructura vial resulta estratégica para las localidades del interior, tanto por su impacto en la seguridad del tránsito como por su aporte a la logística regional.

Ñanducita renovó su plaza pública

La recorrida continuó en Ñanducita, donde quedó inaugurada la remodelación de la plaza pública a través del Programa de Obras Urbanas (POU).

La intervención apunta a recuperar un espacio de encuentro para los vecinos y fortalecer la infraestructura urbana de la localidad. Este tipo de proyectos también busca mejorar los lugares destinados a la recreación y la convivencia comunitaria.

Ceres: viviendas, pavimento y mejoras en educación

El tramo final de la jornada tuvo lugar en Ceres, donde se inauguraron un aula y los baños del Jardín de Infantes N.º 8133.

Además, se habilitaron diez cuadras de pavimento sobre avenida Italia y se entregaron 20 viviendas junto con las escrituras correspondientes a familias de la ciudad.

Las intervenciones abarcan áreas centrales para la calidad de vida de los habitantes: el acceso a una vivienda propia, la infraestructura educativa y la mejora de las calles. La pavimentación, en particular, representa una respuesta a una demanda histórica de la comunidad escolar de la zona.

Pullaro defendió la inversión pública

Durante las actividades, el gobernador sostuvo que la obra pública constituye una herramienta para impulsar el desarrollo económico y generar empleo. También destacó los mecanismos de competencia entre empresas y la reducción de costos como parte de la política de administración de los recursos provinciales.

Pullaro señaló que su gestión lleva adelante alrededor de 1.900 obras en Santa Fe, con proyectos que incluyen escuelas, viviendas, pavimentación y repavimentación de rutas.

En ese marco, afirmó que la Provincia debe sostener una política de inversión incluso en un contexto económico nacional complejo. Según explicó, la ejecución de infraestructura permite movilizar recursos, generar puestos de trabajo y fortalecer las economías locales.

El mandatario también defendió la distribución territorial de las obras y remarcó la importancia de llegar a municipios y comunas de menor tamaño, a los que consideró fundamentales para el desarrollo del interior productivo.

Michlig y Dupouy destacaron el trabajo conjunto

El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, valoró la inversión provincial en infraestructura educativa, tanto en establecimientos públicos de gestión estatal como en instituciones de gestión privada.

Asimismo, resaltó la presencia del gobernador en las distintas localidades y el acompañamiento a las comunidades del departamento.

Por su parte, la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, agradeció el respaldo de la Provincia y sostuvo que el acompañamiento del Gobierno santafesino fue determinante para concretar las obras presentadas durante la jornada.

La docente Marisel Bianchotti, de la Escuela N.º 1103 Fuerte Soledad, también destacó el impacto del pavimento sobre avenida Italia. Señaló que la obra representa una mejora importante para la comunidad educativa y una respuesta a una necesidad que durante años parecía difícil de concretar.

Una agenda centrada en el interior provincial

La jornada contó con la participación de funcionarios provinciales, legisladores y autoridades comunales de distintas localidades del departamento.

Con inauguraciones educativas, mejoras viales, recuperación de espacios públicos y entrega de viviendas, la recorrida dejó en primer plano una agenda de infraestructura orientada a atender demandas locales.

La continuidad de estas intervenciones será clave para evaluar su impacto sobre la conectividad, los servicios y las condiciones de vida de los habitantes del departamento San Cristóbal.