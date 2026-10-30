Jueces y fiscales: el poder sin controles

Por Carlos Zimerman

La Justicia debería ser uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, cada vez resulta más necesario formular una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿hay justicia en Argentina o, al menos, tenemos un sistema judicial que garantiza que la ley sea igual para todos?

En nuestro país existen jueces y fiscales que parecen haber olvidado cuál es la verdadera dimensión de la función que desempeñan. Algunos se comportan como si fueran dueños de una porción de poder absoluto, como si sus decisiones fueran intocables, sus actuaciones inmaculadas y sus interpretaciones de la ley estuvieran por encima de cualquier cuestionamiento. Pareciera que, por el solo hecho de ocupar un despacho judicial, adquirieran una condición de superioridad frente al resto de la sociedad.

El problema es que ese poder, cuando no encuentra controles suficientes, puede convertirse en una herramienta de discrecionalidad. Y lo verdaderamente preocupante es que, paradójicamente, en no pocas ocasiones quienes tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de la Constitución terminan adoptando decisiones que se alejan de sus principios y garantías.

¿Quién controla a quienes tienen la responsabilidad de controlar que los demás cumplan la ley? Esa es una de las grandes preguntas que la Argentina todavía no ha resuelto satisfactoriamente.

Hoy, en la mayoría de las jurisdicciones, la investigación y la acusación penal están en manos de los fiscales. Se trata de funcionarios que cuentan con facultades enormes y que pueden condicionar seriamente la vida, la libertad y el patrimonio de una persona. Sin embargo, no siempre parece existir una correlación entre semejante responsabilidad y los antecedentes, la experiencia y la preparación de quienes llegan a esos cargos.

Hay profesionales jóvenes que encuentran en el Poder Judicial una salida laboral estable, con un sueldo asegurado y una carrera que puede extenderse durante décadas. Algunos llegan después de no haber conseguido desarrollar una trayectoria destacada en el ejercicio liberal de la profesión. Esto no significa que la juventud sea un defecto ni que el ejercicio privado sea la única medida de capacidad. Significa, sencillamente, que un cargo de semejante trascendencia no puede convertirse en un refugio laboral ni en un premio para quien consigue acercarse al poder político.

Con los jueces ocurre algo parecido. Naturalmente, existen magistrados de enorme preparación, compromiso y trayectoria, pero también hay situaciones que obligan a preguntarse cuáles son los criterios que se utilizan para seleccionar a quienes tendrán en sus manos la libertad, los derechos y el futuro de los ciudadanos.

La responsabilidad tampoco termina en los funcionarios judiciales. La dirigencia política parece conformarse, en demasiadas oportunidades, con exhibir que ha conseguido designar jueces y fiscales, como si el solo hecho de ocupar esos cargos fuera suficiente garantía de idoneidad. La discusión sobre los antecedentes, la formación, la experiencia y la verdadera capacidad para interpretar y aplicar el derecho suele quedar relegada a un segundo plano.

Y eso es inadmisible.

La Justicia no puede ser una extensión del poder político, ni un ámbito reservado para amigos, conocidos o dirigentes que necesitan ubicar a alguien en una estructura estatal. La independencia judicial no se declama: se construye con procedimientos transparentes, designaciones fundadas en la idoneidad y mecanismos efectivos de control.

Es necesario trabajar urgentemente sobre esta realidad. Uno de los primeros pasos debería ser acercar el Poder Judicial a la sociedad. La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes son los jueces y fiscales que intervienen en las causas, cuáles son sus antecedentes académicos y profesionales, qué trayectoria tienen y, fundamentalmente, mediante qué procedimientos y en mérito a qué condiciones accedieron a sus responsabilidades.

Resulta llamativo que funcionarios que pueden disponer medidas que afectan profundamente la vida de una persona sean, para la inmensa mayoría de la población, prácticamente desconocidos. Muchos ciudadanos no podrían reconocer a los fiscales o jueces de su propia ciudad, aun cuando estos funcionarios tienen facultades para tomar decisiones de enorme trascendencia.

No se trata de someter a los magistrados al escrutinio de la popularidad ni de poner en riesgo su independencia. Se trata de algo mucho más elemental: transparencia, responsabilidad institucional y rendición de cuentas.

Un fiscal no es dueño de la acción penal. Un juez no es propietario de la Justicia. Ninguno de ellos está por encima de la Constitución ni tiene facultades para interpretar las normas según sus convicciones personales, sus simpatías o sus intereses.

El poder judicial debe comprender que la autoridad que ejerce no le pertenece. Es una responsabilidad que la sociedad le confía y que debe ser ejercida dentro de límites muy precisos.

No podemos naturalizar que una persona, por el solo hecho de tener una investidura judicial, se considere habilitada para actuar de manera arbitraria, ignorando garantías constitucionales o desconociendo que detrás de cada expediente hay seres humanos, familias, patrimonios y proyectos de vida.

La Justicia necesita recuperar la confianza de la sociedad. Y para eso no alcanza con construir edificios, incorporar tecnología o multiplicar los cargos. Hace falta revisar los mecanismos de selección, fortalecer los controles, exigir preparación y, sobre todo, garantizar que nadie tenga privilegios frente a la ley.

La Argentina necesita jueces y fiscales independientes, pero independencia no significa impunidad institucional. Necesita funcionarios con autoridad, pero autoridad no significa poder ilimitado. Necesita decisiones firmes, pero siempre ajustadas al derecho.

Porque, en definitiva, la discusión no es si los jueces y fiscales tienen poder. La discusión es cómo lo utilizan, quién controla su ejercicio y qué consecuencias existen cuando se apartan de sus obligaciones.

La ley debe imperar sobre las personas y no las personas sobre la ley.

Y hay una regla que no admite interpretaciones acomodaticias: nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la Constitución Nacional. Ni un presidente, ni un gobernador, ni un legislador, ni un juez, ni un fiscal.

Ese debería ser el punto de partida para comenzar a reconstruir la confianza en la Justicia argentina. Porque una sociedad en la que los ciudadanos desconfían de quienes deben garantizar sus derechos es una sociedad que tiene seriamente comprometido su Estado de Derecho.