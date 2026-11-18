El estadio Mario Alberto Kempes fue escenario de una noche inolvidable para Mariano Troilo, que cumplió uno de los grandes sueños de su carrera: debutar oficialmente en la Selección argentina. En medio de la goleada por 7-0 ante Costa Rica, el defensor cordobés ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo en lugar de Lisandro Martínez y tuvo la oportunidad de estrenarse con la camiseta albiceleste nada menos que en su provincia y ante la mirada de sus seres queridos.

El estreno tuvo un significado especial para el futbolista de 23 años, surgido de las divisiones inferiores de Belgrano, que logró llegar a la Selección mayor después de un largo camino de esfuerzo y sacrificio. Actualmente en el Parma de Italia, Troilo no pudo ocultar su emoción después del encuentro y destacó el acompañamiento de su familia durante todo el recorrido.

"Estoy muy emocionado y contento. Que esté toda mi familia apoyándome después de tanto esfuerzo que han hecho es una satisfacción y una emoción muy grande", expresó el defensor después del partido.

La posibilidad de debutar en Córdoba convirtió la jornada en un momento todavía más significativo. En las tribunas del Kempes estuvieron presentes sus familiares, entre ellos su abuelo, cuya situación de salud hizo que su presencia tuviera un valor especial para el futbolista.

"Fue increíble que mi debut haya sido en Córdoba y que esté presente mi familia, también mi abuelo aunque no esté bien de salud. Es algo que me emociona mucho y por suerte estuvieron acá", contó Troilo.

Durante los minutos que estuvo en cancha, el zaguero tuvo una actuación sólida y hasta se animó a buscar su oportunidad en ataque con un remate que pasó cerca del travesaño.

Al recordar a las personas que lo acompañaron desde sus primeros pasos en el fútbol, el defensor volvió a emocionarse y dedicó el logro a sus seres queridos.

"Les dedico este debut a mis abuelos y a mis papás. Han hecho un gran sacrificio por mí desde muy chico e hicieron mucho esfuerzo para que yo logre esto. Se les caían las lágrimas, no pudimos hablar mucho", relató.

La sorpresa de Scaloni y el momento en que supo que iba a debutar

Troilo ya había recibido una convocatoria a la Selección argentina en junio de 2025, aunque en aquella oportunidad no llegó a sumar minutos. Esta vez, Lionel Scaloni decidió darle la oportunidad de estrenarse oficialmente durante el último compromiso del año.

El propio futbolista reconoció que no esperaba recibir la noticia en ese momento y explicó cómo se enteró de que iba a ingresar frente a Costa Rica.

"Fue una sorpresa. Me dijeron en el entretiempo que iba a debutar, así que ahí me puse un poco nervioso. Después lo disfruté mucho", contó sobre la indicación que recibió del cuerpo técnico durante el descanso.

Finalmente, el defensor explicó lo que representa para cualquier futbolista llegar a vestir la camiseta de la Selección mayor y representar al país en el máximo nivel.

"Jugar con la Selección argentina es lo máximo a lo que uno puede aspirar como jugador de fútbol. Es lo primero que piensa un futbolista cuando arranca a jugar, de poder representar esta camiseta", concluyó.

Para Mariano Troilo, el debut tuvo un valor doble: cumplir el sueño de jugar en la Selección argentina y hacerlo en Córdoba, la provincia donde comenzó su historia futbolística y desde cuyo semillero, el de Belgrano, dio los primeros pasos de una carrera que ahora suma un capítulo inolvidable.