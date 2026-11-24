La alegría de Santiago Korovsky fue inmediata después de conocerse una noticia que volvió a poner a la ficción argentina en lo más alto. División Palermo ganó nuevamente el Emmy Internacional a Mejor Comedia, esta vez por su segunda temporada, y las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación para el creador y protagonista de la serie de Netflix.

Uno de los saludos más especiales llegó de parte de su pareja, Celeste Cid, quien le dedicó unas palabras cargadas de admiración y cariño. Además, distintos integrantes del elenco se sumaron a los festejos y compartieron su emoción por un reconocimiento que representa un nuevo hito para la producción nacional.

A través de sus historias de Instagram, Korovsky expresó su sorpresa por el logro con una frase contundente: “2 temporadas - 2 Emmy’s. No lo puedo creer”. El actor, director y guionista publicó una imagen relacionada con el anuncio del premio en la que aparecía junto a Pilar Gamboa, ambos con los uniformes característicos de la ficción. En otra historia, resumió su entusiasmo con un espontáneo: “Daleee”.

El mensaje de Celeste Cid a Santiago Korovsky tras el nuevo Emmy

Entre las primeras reacciones estuvo la de Celeste Cid, quien compartió la publicación oficial del reconocimiento y le dedicó un mensaje especial a su pareja.

“¿Segundo Emmy? Aguante todo @santikorovsky, sos muy genio”, escribió la actriz, acompañando sus palabras con una muestra de orgullo por el trabajo del creador de la serie.

Otra de las protagonistas que celebró la noticia fue Pilar Gamboa. La actriz compartió el anuncio de Netflix sobre la consagración de la segunda temporada y le dedicó unas palabras a su compañero: “Felicitaciones, crack. Te quiero, Santi. Qué maravilla esto”.

Por su parte, Hernán Cuevas también manifestó su entusiasmo y publicó una captura del anuncio con una frase que reflejó la emoción del equipo: “Ganamos otro Emmy. La concha de la loraaaaaa”.

Además, destacó la importancia histórica del premio y señaló dos particularidades del reconocimiento: que era la primera vez que una serie en habla no inglesa conseguía ganar dos veces en la categoría de comedia de los Emmy Internacionales y que División Palermo se había convertido en la primera producción argentina en obtener dos estatuillas en ese rubro.

Martín Garabal recordó los comienzos de División Palermo y emocionó con su reflexión

Otro de los integrantes del elenco que se sumó a los festejos fue Martín Garabal, quien primero compartió una imagen de la serie junto al mensaje: “Hola, nos ganamos otro Emmy. Besos”.

Sin embargo, después decidió ir más allá de la celebración y recordó cómo comenzó a gestarse el proyecto, en un contexto completamente diferente al que atraviesa hoy la producción.

“Empezamos a escribir División Palermo en plena pandemia. A la mañana me conectaba para hacer Últimos Cartuchos y a la tarde escribía con amigos muy talentosos para ayudar a Santi con su sueño”, relató.

En su publicación, Garabal también explicó lo que significó participar de la creación de la serie y el impacto que tuvo en su propia carrera.

“Fue un desafío, pero me salvó el año y me inspiró. Después, actuarla rodeado de actores increíbles fue una maravilla”, expresó.

El actor reconoció que el éxito posterior superó cualquier expectativa que pudieran tener durante los primeros pasos del proyecto: “Lo que pasó después: la repercusión, las risas, los memes y los premios, no estaba ni siquiera en mi imaginación”.

Finalmente, agradeció a todas las personas que hicieron posible la producción y destacó especialmente la perseverancia de Korovsky: “Gracias a todos los que la hicieron posible. A Santi por su perseverancia y amor. Y a los que amaron la serie”.

Su mensaje terminó con una frase que sintetizó la nueva conquista: “2 temporadas, 2 Emmys”, acompañada por un corazón blanco.

También Charo López se sumó a la celebración y compartió una imagen vinculada con la ficción, acompañada por varios corazones rojos.

División Palermo hizo historia en los Emmy Internacionales

La segunda temporada de la producción, presentada internacionalmente bajo el nombre Community Squad – Season 2, obtuvo el premio a Mejor Comedia en la 54.ª edición de los Emmy Internacionales.

En la competencia, la serie argentina se enfrentó a otras producciones internacionales: Man vs Baby, del Reino Unido; Old Dog, New Tricks, de España; y Vir Das: Fool Volume, de India.

El nuevo reconocimiento tiene un significado especial porque la primera temporada de División Palermo ya había conseguido la misma distinción en la edición de 2024. De esta manera, la ficción volvió a consagrarse en una de las principales categorías de la premiación y reafirmó su impacto más allá de las fronteras argentinas.

Entre la emoción de Santiago Korovsky, el mensaje de amor de Celeste Cid y las felicitaciones de sus compañeros, el segundo Emmy reunió nuevamente al elenco alrededor de una producción que nació durante la pandemia y terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional.