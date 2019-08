Un día como hoy en la historia

El 9 de agosto de 1945 1945, EEUU lanzaba una segunda bomba atómica sobre Japón, en Nagasaki, buscando la rendición incondicional del país. La devastación causada en Hiroshima no fue suficiente para convencer al Consejo de Guerra japonés de aceptar la demanda de la Conferencia de Potsdam para la rendición incondicional. Los Estados Unidos habían planeado lanzar su segunda bomba atómica, apodada "Fat Man", el 11 de agosto, pero el mal tiempo previsto para ese día adelantó la fecha para el 9 del mismo mes. La bomba fue lanzada a las 11:02 am, a 1.650 metros sobre la ciudad. La explosión desató la fuerza equivalente a 22.000 toneladas de TNT. El número de muertos se estima entre 60.000 y 80.000 (las cifras exactas son imposibles ya que la explosión hizo desaparecer cuerpos enteros y desintegró registros). El general Leslie R. Groves, hombre responsable de la organización del Proyecto Manhattan, consideraba que otra bomba atómica estaría lista para usarse contra Japón el 17 de agosto, pero no fue necesario. A pesar de que el Consejo de Guerra de Japón seguía dividido ("es demasiado pronto para decir que la guerra está perdida", opinó el ministro de Guerra), el emperador Hirohito se reunió con el Consejo y declaró que "la continuación de la guerra sólo puede dar lugar a la aniquilación del pueblo japonés...". Con estas palabras, el emperador de Japón dio su permiso para una rendición incondicional.