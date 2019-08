Un día como hoy en la historia

Icono de la música popular, Elvis Presley muere en Memphis, Tennessee, el 16 de agosto de 1977. Tenía 42 años. La muerte del "Rey del Rock and Roll" condujo a legiones de fans de luto a Graceland, su mansión de Memphis. Los médicos dijeron que murió de un ataque al corazón, probablemente causada por su adicción a los barbitúricos. Elvis Presley nació en Tupelo, Mississippi, el 8 de enero de 1935. Su hermano gemelo, Jesse, murió durante el parto. Elvis creció extremadamente pobre en Tupelo y Memphis y encontró trabajo como chofer de camión después de la secundaria. Cuando tenía 19 años, entró en un estudio de grabación de Memphis y pagó 4 dólares para grabar un par de canciones como un regalo a su madre. Sam Phillips, el dueño del estudio, se sintió intrigado por la calidad emotiva de su voz e invitó a Presley a grabar con algunos músicos locales. Cuando Philips escuchó a Elvis cantar la canción de rhythm and blues de "no pasa nada", accedió publicar la interpretación como single en su sello Sun Records. La grabación llegó a la cima de los rankings locales, y puso en marcha la carrera de Presley. En 1955 Sun Records vendió su contrato a un sello discográfico importante, la Radio Corporation of America (RCA), por $ 40.000 dólares. Su primer disco para el sello RCA fue "Heartbreak Hotel", que lo convirtió en una sensación nacional a principios de 1956. Su carrera siguió en ascenso con el registro del doble "Hound Dog" / "No seas cruel." En septiembre de 1956 Elvis apareció en The Ed Sullivan Show, el programa de variedades de televisión, y los adolescentes enloquecieron con su presencia imponente y las canciones simples pero pegadizas. Muchos padres, sin embargo, quedaron horrorizados por sus giros pélvicos sexualmente sugestivos, por lo que en su tercera aparición en The Ed Sullivan Show, Elvis fue filmado solamente de la cintura para arriba. A finales de los años 1960, el rock and roll había experimentado cambios dramáticos, y Elvis ya no era idolatrado por la juventud estadounidense. Su último Top 10, "Burning Love", fue en 1972. Aún así, mantuvo su considerable fortuna a través lucrativas apariciones en conciertos y televisión.

A mediados de la década de 1970, Elvis comenzó a sufrir el deterioro de la salud física y mental. Se divorció de su esposa en 1973 y desarrolló una peligrosa dependencia de los medicamentos. En los dos últimos años de su vida, hizo apariciones erráticas en escenarios y vivió casi como un recluso. En la tarde del 16 de agosto de 1977 fue encontrado inconsciente en su mansión de Graceland y trasladado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto. Fue enterrado en los terrenos de Graceland, que siguen atrayendo a los aficionados y se han convertido en una atracción turística de gran éxito.