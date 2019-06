Sergio Uñac se encamina a un triunfo cómodo en San Juan y el gobierno sufre un nuevo revés electoral

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, logra un nuevo triunfo en las elecciones y se encamina hacia su reelección. Con el 20% de las mesas escrutadas, obtiene el 55% de los votos. En el segundo lugar, con 33,68%, queda el candidato de Cambiemos Marcelo Orrego.

Con este resultado, el gobierno nacional cosecha la décima derrota electoral del año. Un nuevo revés para el espacio que a nivel nacional conduce Mauricio Macri y que ha perdido todas las elecciones provinciales.

Tanto en San Juan como Misiones, las dos provincias en donde este domingo se elige gobernador, el oficialismo tendría asegurado el triunfo. En el primer caso el peronismo y en el segundo el Frente Renovador de la Concordia, partido provincial que lleva cuatro períodos en el gobierno.



En Misiones el actual vicegobernador Oscar Herrera Ahuad busca ocupar el lugar que deja vacante Hugo Passalaqua. En representación del Gobierno compitió Humberto Schiavoni, presidente del PRO nacional, como candidato a gobernador por el frente Juntos por el Cambio, acompañado por el diputado nacional Luis Pastori, de la UCR.

En San Juan, Uñac hizo alusión al desdoblamiento de la elección. "Establecimos un nuevo cronograma electoral y nos despegamos de las nacionales porque era necesario en un país federal poder fortalecer eso, el federalismo, y se fortalece discutiendo cuál es el presente y el futuro de la provincia y eso es lo que hemos hecho los sanjuaninos", explicó.



Además, sostuvo que en "en San Juan hemos alcanzado la paz social y mucho respeto pensando en un futuro común" y que "en esa construcción ha primado la tolerancia tanto del oficialismo como de la oposición".

Con respecto al contexto nacional, el gobernador advirtió que "lo de San Juan, que ha sido un modelo interesante que nos ha permitido ponernos al frente de una construcción y de una convocatoria plural". Luego, agregó: "Si de la mano de la unidad hoy logramos un buen resultado, sería necio no lograr lo mismo en el orden nacional".

En tierras misioneras el candidato a gobernador del oficialismo dijo:"Nuestra provincia disputa cuestiones misioneras, no hacemos análisis sobre un alcance nacional. Cada misionero va a validar la gestión".

En esa misma línea se expresó Schiavoni, quien dijo que "no se pueden extrapolar los resultados" de una elección provincial a una nacional ya que "cuando uno vota por gobernador lo hace con motivaciones distintas a las de un presidente".

Por su parte, el actual gobernador Hugo Passalaqua aseguró que en estas elecciones "está en juego la consolidación de un proyecto misionerista contra otra cosa que no se sabe bien qué es", pero remarcó que "lo que nos jugamos es un esquema provincial". "No queremos grieta, no queremos que eso nos distraiga", afirmó.

Corrientes

A diferencia de las otras dos provincias, Corrientes sólo renovará parte de la legislatura provincial: cinco bancas en el Senado y 15 en Diputados. Además, 53 municipios votan concejales.

El desafío para el gobernador Gustavo Valdés (ECO) es retener la mayoría en ambas cámaras, lo que significaría un primer triunfo para Cambiemos en lo que va de 2019.

El frente liderado por la UCR ha ganado las últimas tres elecciones a gobernador; Valdés tiene mandato hasta 2021.

833.689 electores están habilitados para votar hoy, optando entre los seis frentes que se disputan las 20 bancas legislativas.

Fuente: Infobae