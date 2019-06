José Ignacio de Mendiguren: “No nos fuimos de Alternativa Federal”

José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional del Frente Renovador, se refirió a la posición de su espacio dentro del armado electoral y aseguró que siguen perteneciendo a Alternativa Federal. Por su parte, cuestionó la política económica del Gobierno: “Convirtieron a la Argentina en una gran mesa de dinero, mientras la producción se le caía todos los días”.

Tras el cónclave del Frente Renovador, creció la incertidumbre respecto a lo que pueda suceder con Sergio Massa. En declaraciones a Romina Manguel por FM Milenium, de Mendiguren se refirió a esa situación: “Massa está en Alternativa Federal, no nos fuimos. Lo que pasó en la convención es que se dio instrucción para que podamos crear una nueva mayoría”.

“El Frente Renovador fue muy claro desde su constitución. Sergio Massa decidió en el 2013 enfrentar al Gobierno nacional y provincial con 20 intendentes y ganar por más de 10 puntos”, expresó y agregó: “Nosotros no nos vamos a ir de Alternativa Federal, pero tenemos claro que hace falta una nueva mayoría”, destacó.

Por su parte, se mostró crítico con la figura del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna: “Pide un espacio ampliado, que esté el socialismo, el GEN y es lo que ya habíamos hecho dentro del Frente Renovador. Roberto es difícil, tiene sus virtudes, pero tiene un ego un poco fuerte”.

“Cuando a Lavagna le plantean la PASO, él dice: yo quiero por consenso. Nosotros dijimos: si viene y aporta 20 puntos al espacio, lo charlaremos. Nos encontramos con mediciones por debajo de Sergio, entonces era muy difícil comprender por qué Sergio se tenía que bajar”, explicó el legislador.

Por su parte, el dirigente opositor realizó una autocrítica por no haber podido formar un espacio político dentro dela oposición que pueda ofrecer “alternativas” a la polarización: “Al gobierno la grieta le funcionó, y nosotros no hemos sabido generar una propuesta alternativa para que la única opción no sea Cristina o Macri”.

Por último, de Mendiguren criticó la política de apostar a la “bicicleta financiera” por parte del Gobierno. “En Argentina están dejando pudrir en el valle de Río Negro, la tierra más fértil del mundo, las manzanas y las peras en los árboles, y nosotros las exportamos de Chile o de España, ¿no les parece que hay algo que no funciona?”, cuestionó.

“La cabeza del financista piensa cómo te cambia un bono contra el otro y sigue pedaleando, postergando los pagos. La cabeza del industrial es distinta porque querés producir, sacarle el mejor jugo a las condiciones que te rodean. Los que gobiernan hoy tienen la cabeza financiera”, finalizó.

Con información de www.elintransigente.com