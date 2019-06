“Toty” Flores: “sería un honor y un placer” ser el candidato a vice de Macri

Mientras continúan las especulaciones con respecto al armado de las listas de cara a las PASO del 11 de agosto, este fin de semana el diputado nacional Héctor “Toty” Flores aseguró que “sería un honor y un placer” ser el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en la fórmula de la alianza Cambiemos.

Sobre la posibilidad de ser parte de la fórmula oficialista, el dirigente social dijo que “sería un honor y un placer acompañar al Presidente, que está dando todo por el país”. Estas declaraciones se dan luego de que en las últimas horas trascendiera que su nombre está entre las posibilidades para ser el compañero de Macri.

Si bien Flores aclaró que no tuvo ningún ofrecimiento de parte del Gobierno,en diálogo con Radio La Once Diez se mostró agradecido y remarcó que “para mí la sola mención es importantísima, pero no he charlado ni con él ni con nadie que tuviera alguna información sobre esto”.

El diputado afirmó que está dispuesto a “poner el cuerpo” para “acompañar este proceso desde donde sea. Todavía no he hablado con nadie y creo que el presidente tiene para elegir muchísima gente, de enorme valor, que le puede dar al binomio presidencial gran competitividad y gran capacidad de gestión”.

Sin embargo, a pesar de que le gustaría ocupar ese puesto, Flores dijo que la ministra de Desarrollo Social es la que más le gusta para esa tarea: “A mí me gusta mucho Carolina Stanley porque le da a la fórmula la humanidad necesaria. Creo que es una de las ministras que más sensibilidad social tiene”.

Flores, que en los 90 participó del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza y en el 2001 fue parte de la fundación de la Cooperativa “Barrio La Juanita” y del “Centro para la Educación y Formación de Cultura Comunitaria”, ya fue candidato a vice en 2015, en ese entonces de la fórmula que encabezó Elisa Carrió.

El puesto de vicepresidente se encuentra vacante en el oficialismo y la danza de nombres hasta ahora es muy amplia. Además de los ya mencionados, se espera que el radicalismo tenga voz en esa decisión. En ese sentido, el que más seduce al macrismo es Martín Lousteau, joven radical.

Con información de www.elintransigente.com