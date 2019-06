Una maestra ató a una alumna con autismo y la separaron de su cargo

Una docente fue separada de su cargo después de la familia de una nena alumna suya que tiene autismo la acusó de haberle atado las manos a la criatura durante una de las clases. Ocurrió en la Escuela Especial Número 2044 “Mario Camilo Vitalone” de Casilda, en la provincia de Santa Fe.

Todo se desencadenó el martes pasado cuando la mamá de la nena conautismo fue a retirarla al establecimiento de manera imprevista y al llegar encontró a su hija llorando en uno de los pasillos, con las manos atadas. Cuando le preguntó a la maestra qué había ocurrido ella le respondió que se trataba de “un juego”.

“En un juego te tenés que divertir no sufrir…ella me estiró las 2 manos para que la suelte. Fue ahí cuando la maestra la soltó. Me la llevé, entré al auto y empiezo a llorar y sentirme culpable por no reaccionar ahí. Nunca más quiero que esta maestra esté en contacto con ningún niño especial”, manifestó la mamá de la nena con autismo a través de sus redes sociales.

Desde la escuela, en tanto, desestimaron la versión de la docente y de manera preventiva la apartaron de su cargo, considerando que se había tratado de un hecho inaceptable. Asimismo, el Ministerio de Educación santafesino ya inició la investigación correspondiente.

“(La maestra) dijo que era un juego. Mi hija no se estaba divirtiendo, tenía muchas vueltas de cinta, jamás se hubiera podido soltar. Yo no me hubiera podido soltar de esa cinta. La vicedirectora me dijo que entró un minuto antes que yo y se quedó igual de asombrada”, agregó luego la mamá de la nena con autismo en declaraciones a la prensa.