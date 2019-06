Aseguran que hasta abril, más de 12 mil jóvenes emigraron por la crisis

Un relevamiento de la ONG Defendamos Buenos Aires, indica que más de 12 mil jóvenes de entre 18 y 35 años de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, dejaron el país en los primeros cuatro meses de 2019, motivados por la búsqueda de mejor calidad de vida en el contexto de la crisis económica en la Argentina.

En colaboración con el estudio Miglino y Abogados, la ONG dio a conocer que 12.300 jóvenes emigraron entre enero y abril de este año, buscando establecerse en el exterior del país para acceder a oportunidades laborales y académicas; siendo 6630, oriundos de la provincia de Buenos Aires y 5670 de Capital Federal.

A través de encuestas en 35 barrios porteños y en 50 localidades bonaerenses, se consultó a jóvenes y adultos sobre la ocurrencia de emigración al exterior, y los datos se corresponderían principalmente con la pérdida de empleo así como el cese de estudios superiores por la pérdida de poder adquisitivo; sumando la falta de oportunidades laborales reales y, primando la necesidad de acceder a mejores condiciones de vida en general.

Según el director de Defendamos Buenos Aires, Javier Miglino, las salidas al exterior no se condicen con “viajes de turismo o de estudios”, sino que responden “a una verdadera mudanza con documentación en regla o no”. Y agregó que “los chicos que se marcharon, sus padres y amigos nos confiaron que no hay alegría entre los miles de expatriados. Son chicas y chicos que estudiaron en la universidad o al menos tienen el secundario completo y sienten que en Argentina las cosas llegaron a un punto de no retorno”.

Un dato a considerar es que la elección de destino de quienes deciden dejar la Argentina, deja fuera de las opciones a países de América Latina por considerar que existen similitudes, si bien puede no ocurrir en lo económico, sí en cuestiones como la inseguridad, la desigualdad salarial y/o falta de expectativas laborales.

En referencia a las zonas más afectadas de Capital Federal por la salida de jóvenes hacia el extranjero, figuran Belgrano con 860, Barrio Norte con 470 y Nuñez con 400. Y se suman, Centro y Puerto Madero (300 jóvenes se fueron del país); Retiro (300); Recoleta (300); San Telmo (200); Las Cañitas (200); Villa Urquiza (200); Flores (200); Mataderos (200); Villa Devoto (200); entre otros.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el lugar donde más jóvenes se han exiliado es Pilar (700); seguido por San Isidro (600), San Martín (500), Ramos Mejía (400); Lomas de Zamora (300); La Plata (300); Avellaneda (300); Banfield (200); Lanús (200); Quilmes (200) y Morón (200), dando cuenta de uno de los efectos que ya arroja la nueva crisis argentina.

