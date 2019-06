El comercio exterior continúa afectado por una medida de fuerza del SOMU y el Gobierno presentará una denuncia penal

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) afecta el comercio exterior argentino con una medida de fuerza que inició el viernes último en reclamo de mejoras salariales. Se espera que hoy el Gobierno denuncie penalmente al gremio por el entorpecimiento de las vías navegables, uno de los delitos por los cuales está detenido Omar "Caballo" Suárez.

Cuando el SOMU baja los brazos, no solo no zarpan ni ingresan a puerto los buques nacionales que tripulan: tampoco pueden hacerlo decenas de buques extranjeros que necesitan para entrar o salir de puerto el servicio de remolcadores. Al estar estas naves menores tripuladas por personal del sindicato, no prestan su servicio con lo cual se detiene la operación naviera en forma total

Autoridades de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), emitieron sobre la media tarde del sábado un duro comunicado que subraya que el sindicato no acató a la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo. "Esta decisión hace que la empresa YPF se encuentre impedida de comenzar la primera operación de exportación de gas natural licuado (GNL) procedente de Vaca Muerta. Esta medida puede acarrear serios riesgos de seguridad", señala el texto.

"La flota de buques de bandera argentina está afectada y en el corto o mediano plazo se puede comprometer el desabastecimiento de combustible de la Ciudad de Buenos Aires, del resto del país y podría llegarse al desabastecimiento de productos básicos", advirtió la FENA.



Según un relevamiento que realizó Infobae, la lista de embarcaciones afectadas por la medida es amplia y está comprometido el funcionamiento de las navieras Antares Naviera, AGREMAR, Bahía Grande, ENPASA, HORAMAR, MARUBA, TRANSONA, UABL, Naviera del Sud, además de firmas que prestan el servicio de remolques y la totalidad de los buques extranjeros de carga general y graneleros.

"Es un dejavú constante, en lo que va de 2019 hemos atravesado varias medidas de fuerza imprevistas —se quejó un empresario naviero ante este medio—. Se dictan siempre en vísperas de feriado o sobre el fin de semana, para aprovechar las distintas interpretaciones que en materia de notificaciones administrativas digitales existen. Si bien ahora son electrónicas, sigue siendo necesario un acuse de recibo formal y si los gremialistas apagan sus celulares, no hay como constatar que la recibieron".

Este Domingo, el actual interventor en la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola -hombre del riñón del Ministro de Transportes Guillermo Dietrich- se refirió al conflicto a través su cuenta de Twitter. El funcionario calificó a los gremialistas en estos términos: "Estos hampones no solo no acataron la conciliación obligatoria, sino que, utilizando medios dignos de mafias, intentan amedrentar a todos".

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Fernando Morales