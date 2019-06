Lola Latorre habló sin filtro de la infidelidad de su padre: “Todavía no sé qué le pasó por la cabeza”

¡Súper plantada! Así se mostró Lola Latorre en una entrevista para ciudad magazine. “Todavía no sé qué le pasó por la cabeza. Es difícil ponerse en su cabeza, pero no perdonarlo me parece muy egoísta de mi parte” comenzó diciendo la participante del Bailando. La joven definió que se puso en el lugar de Diego Latorre para poder comprender la actitud de hace unos meses con su infidelidad. “Si bien somos una familia medática, esto pasó en muchas familias”.





Lola Latorre fue admirada por su inteligencia emocional a la hora de hablar del tema; Incluso, admitió que enojo no tuvo pero si un distanciamiento con su padre. Además, habló de su forma de comunicarse del tema con su hermano menor y reveló que intenta cuidarlo. “Al igual que mi mama hace conmigo, todos nos protegemos mucho”.

Lola demostró en la pista de ShowMatch que tiene personalidad y confesó cómo se acerco nuevamente a su padre. “Fue la primera vez que mi papá lloró conmigo. Un día vino y yo estaba en mi cama y me dijo que estaba arrepentido, ahí todavía a mí me costaba hablarle, lo miraba con desprecio. Pero dicen que el tiempo cura todo y fui entendiendo y una persona se puede equivocar. Por eso es lógico perdonarlo”

“A mí me costaba mucho levantarme e ir al colegio o poner linda cara. Pero él recuperó lo que era y ahora estamos más felices que nunca”, aseguró Lola Latorre. “La primera mañana que me vestí para ir al colegio no pudo ir. Y cuando volví al otro día me sentí un poquito incómoda porque todo el mundo me miraba”

Respecto a las redes y Yanina Latorre, Lola se mostró incomprensible: “se la agarraron con ella como si se lo mereciera”. “ Me dolió un montón pero me ayudó para crecer. Además, aclaró que ella decidió escuchar a su padre y admitió que: “Los de afuera son de palo”.