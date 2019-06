Lissa de Bandana dio la noticia más tierna: nació Delfina, su segunda hija

Ayer por la tarde en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo nació Delfina, la segunda hija de Lissa de Bandana. La ex participante del reality Popstars ya venía bromeando en las redes sociales con que no veía la hora de que llegara el nacimiento, que de hecho se adelantó unas semanas más de lo previsto. Hace una semana publicaba en Instagram “Mi bebé ya quiere salir y no para de moverse”.

La nueva hermanita de la pequeña Catalina, quien nació en 2013, llegó para iluminar los días de la cantante y su familia: tenían un vínculo muy cercano a Natacha Jaitt, fallecida en febrero de este año. La morocha declaró tras la muerte de su amiga: “Le tuve que decir a mi hija: ‘La tía Natacha se murió”. De hecho, la ex integrante de Bandana fue llamada a declarar tras la muerte de la mediática.

Lissa de Bandana venía compartiendo su embarazo vía Instagram por lo que en la tarde hizo público el nacimiento de la bebé, al subir una foto en la que posa con su hija Catalina abrazándole la panza. La foto recibió una catarata de comentarios de sus seguidores felicitándola por la tierna noticia y en tan solo pocas horas superó los 3000 likes.

Delfina es fruto del amor de la cantante con su nueva pareja, quien se convirtió en padre primerizo tras la llegada de la bebé. “Él está presente, me cuida, me acompaña pero le dije que no quería vivir en pareja tan pronto. Si el día de mañana está todo bien nos casaremos y tendremos una familia bien formada” declaró Lissa de Bandana recientemente.