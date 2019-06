Leandro Cuccioli: “El foco es bajar la inflación y hacerle la vida fácil al contribuyente”

El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, estuvo en el programa radial Cada Mañana e informó que se prorrogaron las presentaciones de declaraciones juradas de bienes personales y ganancias para personas humanas. “La nueva fecha es 18, 19 y 21 de junio, y el pago es el 19, 21 y 24 de junio”, detalló.

“En el caso de renta financiera entendemos que ha habido problemas para que la información fluya de las entidades financieras a los clientes, con lo cual lo que estamos haciendo es darle un mes más a la gente para la presentación de las declaraciones juradas, pero el pago mantiene su vencimiento original”, agregó el titular de la AFIP.

En este sentido, Willi Kohan, columnista de economía, le preguntó si es posible establecer cuál es el monto a para sin haber presentado una declaración jurada. A lo que contestó el Cuccioli: “Sí, porque muchos de los papeles de trabajo para renta financiera son papeles de trabajo que también se tenían en años anteriores para lo que es bienes personales y ganancias. Se puede hacer el pago y después hacer la declaración jurada más en detalle”.

Inmediatamente después, el columnista de economía habló sobre la situación general de la Argentina y cuestionó una de las políticas impulsadas por el Gobierno, el impuesto a la renta financiera. “Lo de valer la pena o no nosotros no hacemos comentarios porque no hacemos política tributaria. Es el Congreso el que determina qué impuestos se ponen o no y nosotros los aplicamos en función de la ley”, argumentó el titular de la AFIP.

“Lo que estamos tratando de hacer nosotros es hacerlo lo más simple posible”. “Después veremos el impacto que tenga en la recaudación”, comentó Cuccioli. Además, explicó que es demasiado prematuro hacer alguna suposición, porque es el primer año que se implementan esos gravámenes.

De acuerdo con su análisis, la recaudación en Argentina muestra una transición de números. “En derechos de exportación, en mayo vimos un aumento muy fuerte de la liquidación de la cosecha. Eso en un mes o dos meses lo tenés derramado en miles de pueblos del interior”, describió y agregó: “Aun sacando la tasa de estadística, las importaciones muestran un aumento contra abril. Empieza a haber un proceso importador que muchas veces son piezas para máquinas, cosas intermedias que hacen pensar en meses de mayor actividad”.

Esas fueron las variables que demuestran un panorama favorable para los meses siguientes. Ahora bien, también habló sobre el IVA, el impuesto al cheque y la seguridad social, que muestra una paulatina transición por el estancamiento de los salarios y el aumento de precios producto de la inflación. “Ahí sí muestra que hemos estado en algunos números por detrás de la inflación. En número global 50,4%. En función de lo que ha sido estos meses de actividad, es un buen número”, aseguró

Cuciolli fue moderado a la hora de describir el desarrollo económico del país es por ello que acotó los siguiente: “Hay una tendencia positiva, pero es verdad que todavía no alcanza a la inflación el número global”. En cuanto al panorama en todo el territorio argentino, destacó que “hay lugares de Argentina que están traccionando muy fuerte, hay lugares que no y están más rezagados, eso se ve en el consumo”.

Con información de www.elintransigente.com