Massa desautorizó a Vidal: "No tengo prevista reunión con ella"

Sergio Massa, desmintió los dichos del Gobierno y aseguró mediante su cuenta de Twitter que no tiene "prevista ninguna reunión con vidal" y al mismo tiempo enfatizó que "sería bueno que los funcionarios del Gobierno Nacional dediquen su tiempo a gobernar".

Los dichos de Massa se dan tras la decisión del Gobierno de habilitar a María Eugenia Vidal para negociar colectoras con Alternativa Federal en la provincia, cuando este mediodía tracendió que la Gobernadora tenía previsto reunirse con el precandidato de este espacio.

Anoche, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, no había descartado la posibilidad de que la gobernadora Vidal vaya por la reelección como colectora de precandidatos presidenciales, como Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey o con Sergio Massa.

"Si hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia. Son dinámicas provinciales que exceden a la dinámica nacional", sostuvo Peña.

Según el funcionario, "en una elección desdoblada parecía más natural y, en una local, parecería más raro, pero si con eso se consolida una decisión de una mayoría de no volver al kirchnerismo en la provincia, no me parece un atajo o una discusión que altere la previsibilidad".



En cambio, la diputada del Frente Renovador Mirta Tundis aseguró esta mañana que su "límite es Cristina Kirchner, no el kirchnerismo", y subrayó su confianza en Sergio Massa, quien negociaría con el precandiato presidencial Alberto Fernández, del espacio PJ-Unidad Ciudadana, de cara a las elecciones presidenciales.

"Necesitamos un gran frente opositor. Hay que asegurar ganarle al Gobierno, ganarle a (Mauricio) Macri, y la unión hace la fuerza, eso es lo real y concreto, y eso es lo que se necesita, una gran unión", sostuvo la legisladora en diálogo con radio La Red.



Fuente: BAE