Mársico es la mano derecha de Muriel y los números parece que acompañan

Sin lugar a dudas Lisandro Mársico ya se puede decir que es la mano derecha de Fernando Muriel y que su aporte a la campaña es fundamental y seguramente el Domingo 16 de Junio gran parte de los votos que coseche Muriel serán responsabilidad del Concejal del PDP.

En círculos cercanos a Muriel corre una encuesta que no quieren que circule por ahora y que lo da en el segundo puesto y a pocos puntos de Castellano, algunos se animaron a aseverar que hoy Muriel estaría arañando los 15.000 votos, lo que lo ubicaría con marcadas expectativas y relegando a Viotti a un inesperado tercer lugar.

En la mañana de hoy, Mársico brindó un reportaje a Radio ADN y le disparó munición gruesa y pesada a Castellano: "el intendente es una persona soberbia", dijo sin medias tintas.

"Hay dos formas de encarar los debates, lo que hizo el centro comercial como lo que venía haciendo la universidad son buenos, sirven quien quiera tener interés de escuchar. El debate de ayer fue para pensar una ciudad a futuro, se tocaron temas más técnicos, hablar sobre la planificación futura de la ciudad, el suelo industrial el desarrollo comercial tuvo esa mirada específica que los otros debates no estuvieron", explicó Mársico

"Fernando (Muriel) fue claro en todos los debates, la participación de el en el primer debate fue la más contundente de todas, cuando ves que del otro lado se habla de cuestiones que no se hacen cargo como por ejemplo del intendente que no se hizo cargo de un montón de cosas en el primer debate, hay temas que generan polémica", dijo y agregó que "la seguridad genera polémica en Rafaela, el intendente yo lo escucho reclamar pero por casa cómo andamos? yo desde el concejo municipal lo plantee y el no reconoce errores, el intendente es una persona soberbia, así como el se ríe para todos pero detrás de ese maquillaje hay una persona que nunca reconoce un error. Porque no nos prestas atención luis Castellano a los concejales de la oposición que estamos para controlarlo y que cumpla", fue otro de los comentarios fuertes de Mársico.