“Hice un rol atrás y me fui corriendo”: Asaltaron a Belén Pouchán y usó sus habilidades para salir con vida

Belén Pouchán es una conocida contorsionista que participó del “Bailando por un sueño 2018”. En el certamen hizo dupla con el famoso coreógrafo y bailarín, Flavio Mendoza. Sus habilidades para estirarse y doblar su cuerpo a extremos poco comunes la convirtieron en toda una novedad en el programa de Tinelli.

Ahora, la contorsionista hizo desgarradoras declaraciones sobre un robo que sufrió en la puerta de su propia casa. Belén Pouchán utilizó las redes sociales para contar su vivencia. “Les quiero contar algo muy feo”, comenzó relatando la joven a través de su cuenta de Intagram.

La contorsionista fue víctima de un fuerte robo en la puerta de su casa el domingo por la noche cuando llegaba con el auto. Había sido interceptada por un grupo de ladrones que le robaron su vehículo.

Fueron tres personas que se encontraban en la esquina de su casa la abordaron cuando llegaba. Lograron robarle su vehículo con todas las pertenencias en el interior. Pero afortunadamente ella logró escapar de la fea situación.

“Cuando voy a abrir la puerta para salir aparecen estos tres tipos que se me tiran encima. Me agarraban entre los tres. Uno me agarra del pelo y me dice ‘quedate adentro del auto hija de puta'”, relató muy angustiada.

Gracias a su oficio de contorsionista, y como acto reflejo, realizó un rol adentro del auto para escapar. “En ese momento como que le pego una trompada en la cara. No sé de dónde me salió hacer una pirueta, hice un rol atrás como para el asiento del acompañante”, contó.

“La puerta del acompañante la pateé en medio de la pirueta que hice y me caí en cuatro patas del otro lado. Ellos no se lo esperaban y yo tampoco. Ahí me fui corriendo”, explicó Belén Pouchán.

En ese momento quebró en llanto y expresó: “Estoy totalmente en shock y traumada. Me cuesta hasta contarlo. Es totalmente injusto lo que pasé”. A raíz del robo Belén decidió no volver a su casa. Se fue a pasar los días a otro lugar, y ya explicó que se mudará del barrio.