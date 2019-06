¡Se le escapó! Pampita reveló un romance oculto entre una famosa y Del Potro: “¡Ay, perdón!”

La modelo Pampita fue protagonista de un momento muy particular de su programa “Pampita Online” en el que recibió como invitada a Yanina Screpante, quien recientemente confirmó su separación de Ezequiel “Pocho” Lavezzi luego de ocho años de relación.

“Esta separación era necesaria porque no teníamos proyectos como pareja, no estábamos en la misma sintonía. Por eso fue lo mejor separarse. Él quería tener hijos y yo no. No me sentía preparada todavía para ser madre”, expresó días atrás la modelo sobre el motivo de su ruptura con el jugador.

En diálogo con Pampita en su programa, la modelo y ex del futbolista el Pocho Lavezzi, Yanina Screpante, habló de cómo está afrontando el estar soltera y entre otras preguntas, la ex de Vicuña disparó: “¿Volverías a salir con un futbolista?”, a lo que Yanina le repondió: “Si me gustase, sí. Yo no catalogo si es futbolista, tenista o lo que sea”.

Inmediatemente, Pampita retrucó la entrevista y la terminó mandando al frente a Yanina Screpante con su romance oculto con Juan Martín del Potro.

Luego de que se rumoreara desde fines de 2018 que pasaba algo entre ellos, la modelo Jujuy Jiménez y Del Potro están oficialmente de novios. Dicha relación fue confirmada por ella en el programa de Ángel De Brito, Los Ángeles de la Mañana.