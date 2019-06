Un estudio reveló cuáles son los famosos más adictos a las redes sociales

Un estudio realizado por I Saw It First reveló cuáles son las famosos de Hollywood que tienen una adicción por las redes sociales.

Para llevarlo a cabo, consiguieron datos desde octubre sobre la actividad de las estrellas en Twitter e Instagram. El ránking sumó los posteos de cada uno y además el promedio de uso de dichas plataformas.

Aunque no lo creas, el famoso que está primero en el podio como más activo en redes sociales es el rapero Snoop Dogg. Hace más de 10 posteos por día en Instagram y un número parecido en Twitter.

El estudio muestra el nombre de cada uno, las publicaciones por mes y el promedio de uso. Muchas de las celebridades que fueron escrachadas por dicha adicción son famosas en todo el mundo.

En segundo lugar está la cantante Zendaya, y lo que llamó la atención de todos es que sólo una de las hermanas Kardashian logró meterse en el Top 5, Khloé Kardashian.