José Urtubey: “La incertidumbre es no saber cuál es el plan económico”

El representante de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, estuvo en el programa radial Claro y Sencillo para brindar un panorama de la situación de la industria argentina. “Todos pronostican la caída de un 1,9 por ciento de la actividad económica de este año, además de eso yo diría que en la actividad industrial se profundizo la caída, vamos a estar cayendo un 3 por ciento”, detalló.

Urtubey sumó los porcentajes de este cuatrimestre y aseguró que el desarrollo industrial ha caído un 10 por ciento si se compara con el primer cuatrimestre del año anterior. “Se necesita empezar a pensar en política de desarrollo, políticas que tengan que ver con total competitividad a la materia industrial. Hay que bajar impuestos, hay que darle alzamiento, no podemos seguir de esta forma”, planteó.

De acuerdo con análisis, es verdad que la inflación va a disminuir y el tipo de cambio se va a estabilizar producto de los 10 mil millones de dólares del FMI. “Le dieron licencia para matar al Gobierno”, dijo figurativamente el dirigente y agregó: “Más allá de esto necesitamos sí o sí encarar un programa de desarrollo”.

Para Urtubey la incertidumbre política no es el principal factor de la crisis. “Acá hay un problema económico, el andarivel político no necesariamente es el que genera la incertidumbre, la incertidumbre es no saber cuál es el plan económico, cual es la salida, me parece que hay que buscar una salida de lo económico a través de políticas de desarrollo”, argumentó.

Dejando de lado los aspectos estrictamente económicos, el dirigente de la UIA opinó que las opciones electorales de la polarización política están entre Guatemala y Guatepeor. “La degradación, el default institucional en Argentina te lleva a este tema que es la grieta, la grieta nos llevó a este corto plazo, nos llevó a no tener opciones concretas ahora en términos de salida un poco más profunda”, aseguró.

Según Urtubey, la estrategia política de Cristina Fernández de Kirchner de colocarse como candidata a vicepresidenta no genera muchos cambios. “Creo que es lo mismo, veo lo mismo”, determinó. “Acá hay una caída de los mercados, no por un problema político, sino porque obviamente hay dos realidades que empiezan a presentarse, que son el tipo de cambio controlado y el otro punto, una ley de baja de inflación, pero yo desde lo político no veo esa afección realmente”, especificó.

En cuanto a las políticas del oficialismo, el dirigente de la UIA reclamó un viraje de las variables económicas. “Empieza a vislumbrase una cierta calma en políticas de cambio y, si esto se mantuviese y también se mantuviese esta equitación de la inflación, en algún momento, hay que empezar a cambiar la materia productiva, porque la macroeconomía no puede estar orientada a lo financiero, tiene que estar orientada a lo que es la materia productiva”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com