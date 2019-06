El procurador Eduardo Casal defendió en el Congreso su actuación en relación al fiscal Carlos Stornelli

Con evidentes esfuerzos para no perder la calma ni la compostura, el procurador general Eduardo Casal intentó este martes responder la batería de preguntas y cuestionamientos que le hicieron los legisladores del Frente para la Victoria (FPV) en relación a la conducta del fiscal Carlos Stornelli. Todo sucedió en la extensa reunión de la Bicameral de Seguimiento del Ministero Público Fiscal (MPF), en su primera reunión de trabajo del año, y en la primera visita del procurador general a este cuerpo, el único que controla a este otro poder del Estado.

Si bien Casal comenzó con la lectura del Informe 2018 de lo realizado desde la Procuración -que se extendió por más de 40 minutos en tono de voz monocorde-, el clima se recalentó cuando los diputados y senadores kirchneristas comenzaron a preguntarle por las medidas que tomó en relación al fiscal de la causa de los cuadernos de las coimas.

Stornelli fue declarado en rebeldía por su negativa a presentarse en indagatoria en la investigación que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla sobre una presunta red de espionaje ilegal estatal y paraestatal. La decisión del magistrado de Dolores fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que, en sintonía con el magistrado, también le pidió al procurador que formalice el procedimiento de desafuero y remoción del fiscal para lograr su comparecencia.

A lo largo de casi cuatro horas – y con el silencio casi absoluto del oficialismo-, las críticas del kirchnerismo se centraron en lo que consideraron la "lentitud" del procurador interino en avanzar con la apertura de un proceso de enjuiciamiento para que el fiscal, ya sin fueros, no pueda seguir negándose a presentarse en indagatoria.



El primero en tomar la palabra del kirchnerismo fue el diputado Martín Doñate, quien habló de "complicidad" y "protección de Stornelli" por parte del procurador. Casal negó la acusación y justificó su actuación en el marco de "lo que dispone el Reglamento del Ministerio Público Fiscal". Casal es un funcionario con más de 30 años de carrera judicial que asumió al frente de la Procuración en forma interina tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó a fines de 2017.

Casal defendió su decisión –en el marco de sus atribuciones- de convocar a un Consejo Evaluador para que resolviera en un dictamen – no vinculante- si correspondía abrir un sumario administrativo contra Stornelli. También argumentó que por su autonomía funcional no estaba obligado a hacer lo que decía la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata y que hizo "lo que creía que correspondía hacer", sin dejar de reconocer que "la situación no le era grata".

El procurador explicó que hay dos expedientes en curso en la Procuración contra el fiscal de la causa de los cuadernos. En uno de ellos, abierto a partir de la notificación de que había sido declarado "en rebeldía" por Ramos Padilla, el Consejo Evaluador ya dictaminó por unanimidad que correspondía abrirle un sumario administrativo.

El Consejo está integrado por los fiscales Alejandro Alagia, Julio Piaggio , Guillermo Pérez de la Fuente, Alejandra García Netto y Oscar Ciruzzi. Distintas fuentes consultadas por Infobae calificaron a sus integrantes como "no alineados con el Gobierno".

El sumario quedó en manos del fiscal de Instrucción, Marcelo Rettes, designado por Casal como sumariante, quien tiene un plazo de 60 días para entregarle sus conclusiones al Consejo Evaluador. El sumario debe resolver si Stornelli tiene "inmunidad funcional" para no presentarse, tal como sostuvo el fiscal en su defensa, y si "su incomparecencia constituía una falta o no".

"Increíble", se lo escuchó decir en ese momento al diputado del FPV Agustín Rossi, que no es miembro de la Bicameral pero se hizo presente junto a sus colegas Rodoldo Tailhade y Leopoldo Moreau. Los tres fueron de los más punzantes en sus intervenciones.

En su exposición, Casal aclaró que no podía dar detalles del sumario por ser de carácter "reservado", pero destacó que desde la Procuración "se estaba actuando desde el primer día".

El otro expediente contra Stornelli abierto en ese organismo se inició, según explicó Casal, a partir de que el fiscal de Dolores Juan pablo Curi informara que Stornelli estaba imputado en la causa de la denuncia de extorsión contra el falso abogado Marcelo D'Alessio.

En este proceso -en el que Stornelli presentó ya su descargo por escrito- el procurador aún no le dio intervención al Consejo Evaluador, porque se estaba buscando "determinar primero el objeto procesal". Casal informó que "se tomaron varias medidas de prueba" para determinar el posible mal desempeño, como la certificación de las causas. Infobae pudo saber que también se les tomó declaración testimonial a los empleados de la Fiscalía Federal a cargo de Stornelli.

Para intentar frenar las críticas, Casal explicó que este proceso puede terminar en una sanción o en la apertura del proceso de remoción de Stornelli.

Sin embargo, todos los legisladores kirchneristas -en distinto tono- lo cuestionaron por su decisión de elegir "una de las tres opciones" – la menos sancionatoria- que habilitaba el Reglamento a la hora de definir el procedimiento a seguir contra un fiscal que está bajo su mando.

"Usted ha actuado con Stornelli con una parsimonia exasperante", le dijo Doñate. "Este fiscal desafía el estado de derecho y a la sociedad argentina al decir que 'no es su deber presentarse a declarar ante un juez'. Hasta ahora no era un deber estar en rebeldía ante la Justicia. Y encima Stornelli redobla la apuesta diciendo en los medios que es lo mismo un llamado a indagatoria que 17", agregó vehemente el legislador rionegrino y secretario de la Comisión.

Doñate detalló las "irregularidades éticas y legales" en las que habría incurrido Stornelli, según lo determinado hasta ahora por el juez Ramos Padilla, y se preguntó "cómo podía ser que no ameritaran una sanción" del procurador.

"El Ministerio Público Fiscal, bajo su interinato, está entrando en las páginas más oscuras al mantener y proteger a un fiscal profugado", concluyó Doñate ante el propio Casal que lo miraba imperturbable. Por último también lo cuestionó por la "rapidez e impronta" que le imprimió a otras actuaciones, como su pedido a la Corte Suprema para que el juicio contra la ex presidente Cristina Kirchner por la obra pública comience en tiempo y forma.

El presidente de la Bicameral, el diputado Lucas Incicco (PRO) intentó todo el tiempo mantener el orden y el tono respetuoso en la reunión. "Evitemos las expresiones impertinentes y mantengamos el respeto. No se trata de una interpelación", afirmó. También se ocupó de resaltar que Casal era el titular de un poder independiente del Legislativo, autónomo y autárquico, con atribuciones propias conferidas por la Constitución.

Casal trató de no alterarse al responder, pero no dejó pasar algunas de las expresiones que se oyeron en la sala de reuniones del segundo piso del Anexo de Diputados. "Hay que cosas que no se las voy a responder, pero no quiere decir que las consienta. Entiendo que lo de la acusación de complicidad fue un agravio sin intención", le respondió a Doñate sin levantar la voz.

El procurador interino buscó todo el tiempo explicar que se estaba "ciñendo a lo que marca el Reglamento", y que esta normativa no fue dictada por él, sino que la última reforma fue en 2015, durante la anterior gestión.

También insistió en que había que esperar a que se resuelva el sumario contras Stornelli, y sostuvo que los tiempos en que se había actuado hasta ahora desde la Procuración habían sido los correspondientes al caso. "Tengo que generar las condiciones adecuadas para que la decisión que tome sea la más acertada posible, teniendo en cuenta el interés de la sociedad y la defensa del rol institucional de los fiscales", sostuvo.

La diputada del FPV Vanesa Siley, a su turno, le reprochó no haber aplicado la ley de fueros, que establece que "una persona con fueros no puede negarse a declarar en indagatoria, siendo que se trata de un acto de defensa en juicio". Y comparó la situación de Stornelli con el fiscal de Mercedes Juan Bidone, también implicado en la causa del espionaje y ya procesado, que fue licenciado inmediatamente a pedido del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, y se le abrió un jury de enjuiciamiento.

A su turno, el diputado Moreau retomó las palabras de Casal, quien había dicho que "nunca había estado antes frente a una situación similar", para criticar la actuación del Poder Judicial bajo la gestión de Cambiemos. "Nunca jueces y fiscales se han volcado a vulnerar el estado de derecho como ahora, en maridaje con agentes inorgánicos y funcionarios de militancia revanchista", aseveró. Y agregó: "Se trata de jueces y fiscales protegidos por el poder político. Fue Macri quien lo sentó a Stornelli en segunda fila en el acto del Día del Ejército y el que pidió el juicio político de Ramos Padilla".

La senadora María de los Ángeles Sacnun, también kirchnerista, le preguntó a Casal si hubiera actuado de la misma manera si no se tratase del fiscal Stornelli, y lo cuestionó por "la dilación de 60 días" que implicaba el plazo que tenía el fiscal Rettes para concretar el sumario.

En el mismo sentido, el diputado Rossi le recriminó que "la dilación no era inocua" y que "su decisión de mantener a Stornelli" le permitía seguir actuando como fiscal.

"Usted tomó un camino al elegir iniciarle un sumario. No era el único camino posible. Usted resolvió un procedimeinto que pasa por alto lo que le pidió el juez Ramos Padilla y lo que resolvió la Cámara de Mar del Plata. La realidad es que usted, objetivamente, lo protege a Stornelli", le dijo Rossi mirándolo a los ojos.

El ex ministro de Defensa concluyó preguntándole qué le iba a decir a Stornelli "cuando la Bicameral lo citara a dar explicaciones y el fiscal se negara a presentarse ante los legisladores". Casal rehuyó responder en forma directa. "Haré lo que tenga que hacer. Los fiscales tiene su propia autonomía", afirmó.

Para ese entonces, pasadas las 9 y media de la noche, solo quedaban del oficialismo, además del presidente Incicco, los diputados Graciela Ocaña (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), quien había intentado frenar en más de una oportunidad el embate de los legisladores kirchneristas.

Ocaña fue la única de Cambiemos que pidió hablar para preguntarle a Casal sobre la aplicación de la figura del arrepentido, el acuerdo firmado con Brasil para el intercambio de pruebas vinculadas al escándalo de Odebrecht y los antecedentes de sanciones o jury político a otros fiscales.

La diputada Siley y el diputado Moreau pidieron que quedara constancia de que había estado presente durante toda la reunión el abogado de Stornelli, Roberto Ribas. Incluso hubo un cruce subido de tono entre el letrado y Moreau cuando ya todos se estaban levantando porque el legislador le recriminó que estuviera presente. "Andá a Dolores, que es adonde tenés que presentarte", se lo escuchó decirle.

Al terminar la reunión, Doñate le confirmó a Infobae que desde el FPV insistirán con la citación a Stornelli. Incicco no lo descartó, aunque le dijo a este medio que "lo tendrá que resolver la Comisión", y que "hay otras citaciones también pedidas a otros fiscales que deberán ser consideradas", así como a la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez.

Fuera de micrófono, los legisladores del oficialismo evaluaron que el desempeño de Casal fue "muy solvente desde lo técnico". Uno de los que se quedó hasta el final, si bien admitió que el kirchnerismo llevó la voz cantante en la reunión, opinó que el procurador "demostró tener también cintura política y dio respuestas sólidas. Tiene muchos años de carrera y no lo iban a agarrar nunca por el lado del Reglamento".

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Mariel Fitz Patrick