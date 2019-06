Proyectos “PPP”: el Gobierno pone US$ 100 millones para apurar obras viales

Son préstamos puente que dará el BICE hasta que llegue un préstamo del BID por US$ 900 millones

El Gobierno sigue buscando que arranquen las obras PPP, de participación público-privada. Para eso, puso a disposición un financiamiento de US$ 100 millones que sirva de puente hasta que llegue un préstamo de US$ 900 millones del BID.

El banco BICE -que se encarga de este tema en los PPP viales- lanzó una línea de préstamos "puente" por US$ 100 millones para contratistas de las obras que están en los PPP viales. "La idea es que los consorcios arranquen las obras con su dinero, que adelanten fondos propios, pero ya saben que en 30 días estará disponible este dinero de nuestro préstamo", aseguraron fuentes que conocen el proceso.

En el Poder Ejecutivo hay apuro por mostrar obras. Y quieren que los consorcios desplieguen equipos para trabajos iniciales. El efecto "cuadernos" más la volatilidad argentina conspiraron contra el desarrollo de los PPP, que fueron armados y licitados durante el primer semestre de 2018, antes que la devaluación del peso frente al dólar tocara los mayores niveles.

La posibilidad de acceder a este financiamiento fue comunicada a los consorcios por el BICE. El préstamo será con tasa LIBOR más un dígito. "Es un fondeo asegurado para junio. Cuando se haga el reconocimiento de la obra que vayan realizando, ya estará disponible Y cuando tengan las obras de junio, julio y agosto, recibirán el TPI correspondiente", explicaron.

Los TPI son utilizados como garantía colateral de los préstamos. Son emitidos cada 3 meses por Vialidad para reconocer la inversión realizada. La forma de repago de las obras PPP es en cuotas semestrales durante 10 años mediante pagos del Estado Nacional. "Los TPI son además incondicionales, divisibles, transferibles y con pagos de fecha cierta, en dólares, permitiendo estructurar este tipo de financiamientos utilizándolos como garantía", agregó el BICE en un comunicado.

El BID estará recorriendo los corredores en las próximas semanas. Pero el Gobierno quiere que las obras se pongan en marcha de inmediato. “Estos préstamos-puente son un claro ejemplo de financiamiento estructurado redituable que puede replicarse por parte de la banca privada, de modo tal que el fondeo para infraestructura se multiplique”, explicó Francisco Cabrera, titular del BICE.

"En el préstamo del BID hay más bancos que antes. Y la tasa es aceptable, ya que bajó el riesgo país en relación a febrero", agregan en esa banca oficial.

"Los consorcios pueden construir con capital propio. Y algunos ya podrán recibir entre US$ 5 millones a US$ 20 millones (un total de US$ 100 millones a dividir entre 6 proyectos) a fin de mes, con la obra que hicieron", destacaron en BICE.

Esto se hace "mientras los consorcios continúan estructurando los financiamientos de largo plazo para llevar adelante la totalidad de las obras, tanto a través del BID Invest y otros bancos comerciales internacionales, como otras fuentes como préstamos sindicados y emisiones de deuda privada", señala el banco.

Con información de www.clarin.com