El sugestivo silencio de Martín Lousteau y las opciones electorales que analiza

"Lousteau es como Massa en algunas cosas, no se sabe cómo termina jugando al final". La reflexión de un importante funcionario nacional refleja uno de los temores que mantiene la mesa chica del presidente Mauricio Macri en la recta final de las negociaciones para inscribir las alianzas y las candidaturas en la Justicia electoral. ¿Qué quiere Martín Lousteau? El economista tiene diálogo con Roberto Lavagna, Sergio Massa y Alberto Fernández. En Casa Rosada desconfían de sus movimientos, pero lo quieren dentro de Cambiemos.

Luego de la columna de opinión que publicó en Infobae para reclamar la transformación de Cambiemos en un espacio más plural, que incorpore a peronistas como Roberto Lavagna o el cordobés Juan Schiaretti y a socialistas como Miguel Lifschitz, el diputado y ex embajador en los EEUU bajó su perfil.

Su participación en la discusión política pública pasó a ser a cuentagotas: a principios de mayo presentó su libro Debajo del agua en el predio ferial La Rural ante decenas de personas, entre las que estaban Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio y Diego Santilli. Varios días más tarde se mostró con Marco Lavagna en La Plata. Su última aparición fue la semana pasada, en la convención radical.

"Tenemos una chance de meterlo en Cambiemos pero no va a ser fácil. Tampoco está claro qué puede hacer o qué quiere hacer, si quiere ser candidato a vicepresidente, a presidente en una PASO, a senador, a jefe de Gobierno porteño. Es como que tiene demasiadas opciones y no ha dado ninguna señal clara sobre lo que hará", admitió un destacado miembro del gabinete nacional sobre el diputado.

Desde el entorno de Lousteau, ante la consulta de Infobae, reconocieron que todos los escenarios están abiertos pero el que tiene más fuerza es una competencia en la Ciudad. "Estamos discutiendo eso. La forma que tiene Mauricio Macri de sacar más votos en la Ciudad de Buenos Aires es con una competencia en las PASO entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín", afirmó la misma fuente.

Esos posibles votos, y a diferencia de otros años en los que los comicios porteños fueron desdoblados de los nacionales, podrían sumar para la primera vuelta electoral, clave para las aspiraciones del Gobierno que necesita sumar lo máximo posible para llegar a un balotaje contra la fórmula Fernández-Fernández.

En la Ciudad, y luego de muchas idas y vueltas, Cambiemos como frente electoral quedó confirmado en agosto del año pasado. Era el aval que precisaba el ex embajador para competir en una PASO dentro del oficialismo, algo que no pudo hacer en las legislativas de 2017, a pesar de sus insistentes reclamos.

"Eso es algo que depende de Lousteau, pero si quiere PASO no hay problema", señaló ante la consulta de este medio un funcionario porteño que trabaja cerca de Rodríguez Larreta. Y agregó: "De todas formas, lo noto algo desconectado de la Ciudad, no habla de ella desde hace un rato largo". Más allá de las especulaciones, desde la jefatura de Gobierno porteño habría salido la invitación al ex embajador para que encabece la lista de senadores.

El mensaje de Lousteau ante cualquier interlocutor es el mismo: "Es muy difícil en una coalición imponer candidatos; cuando no hay acuerdos hay primarias. Si se amplía Cambiemos voy a estar donde se me requiera". Y son varios los radicales que lo ven jugando a nivel nacional, como vice de Mauricio Macri o como candidato presidencial en una PASO, aunque en este ítem la Casa Rosada no dará el brazo a torcer. "A un presidente no se lo somete a interna", insisten.

EN TODOS LOS FRENTES

Mientras medita una definición, el líder de Evolución se mueve en todos los frentes. Uno de sus principales colaboradores, Emiliano Yacobitti, es uno de los integrantes de la Comisión de Acción Política (CAP) que negocia con el PRO los pliegos del radicalismo: ampliación de Cambiemos, compartir la fórmula presidencial y PASO.

A ambos los vieron durante la tarde de ayer en un hotel del microcentro porteño junto al presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, luego de la reunión que el gobernador mendocino mantuvo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña donde, entre otros puntos, se habló del aval oficial para que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal vaya vía colectora en las boletas de los precandidatos presidenciales no kirchneristas.

"Nosotros estamos muy bien con eso, es más, forma parte de lo que decimos de ampliar Cambiemos", admitieron en el radicalismo. Además, recordaron que en Mendoza, por ejemplo, el Frente Renovador de Massa forma parte de Cambia Mendoza.

En forma paralela, mantiene activo el vínculo con Alberto Fernández. Hace poco se reunieron. El precandidato presidencial kirchnerista lo invitó a encabezar un frente opositor contra Larreta, algo que Lousteau rechazó. También tiene puentes tendidos con Roberto Lavagna a través de su hijo, Marco. "Se dialoga con él, todo súper bien, construyendo consensos", admitieron a Infobae desde el entorno del precandidato presidencial.

Con Sergio Massa también. Cuando presentó su libro en La Rural, el ex intendente de Tigre le envió un video particular para felicitarlo y en más de una ocasión pidió que el diputado radical se sume como candidato de Alternativa Federal, cuando todavía el frente electoral del peronismo no kirchnerista emergía como una alternativa a Cambiemos y a la opción electoral que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Una parte de la política aguarda los movimientos de Lousteau y el tiempo de las especulaciones se acorta: el 12 de junio vence el plazo para inscribir los frentes electorales en la justicia electoral, y el 21 para presentar las listas de candidatos. Bajo perfil para evitar dar un paso en falso.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Patricio Tesei