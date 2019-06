Los hijos de Darthés postearon una foto por primera vez tras la denuncia de Thelma Fardín

El 11 de diciembre del año pasado Juan Darthés fue denunciado por Thelma Fardín por presunta violación. Según relató la actriz, en el año 2009, cuando ambos se encontraban de gira en Nicaragua con el elenco de Patito Feo, el hombre de 46 años, la invitó a su habitación para que llamara a la recepción del hotel en el que se alojaban ya que se le había desmagnetizado la tarjeta de su dormitorio. Una vez dentro, la abusó sexualmente.

“Me besó en el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo tocarlo y me dijo: ‘Mirá cómo me ponés’ haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me bajó el shorcito y me hizo sexo oral. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’ pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar”, relató la joven.

La primera reacción de Darthés fue negar todo y decir que había sido ella quien se le había insinuado para tener relaciones (algo que aún así sería considerado abuso sexual infantil). Pero unos días más tarde, el actor escapó a Brasil, aprovechando que tiene la nacionalidad del país vecino, que complica los procesos de extradición de sus ciudadanos.

Pero su vida allí presentó varios problemas. Al no tener trabajo debió poner a la venta su casa de 1 millón de dólares en Nordelta. Además, como se encuentra sufriendo un cuadro depresivo, su familia debió mudarse con él y turnarse para nunca dejarlo solo, a fin de que no intente suicidarse.

En medio de todo esto, la noticia de este miércoles fue que Tomás, uno de los hijos de Darthés, decidió subir a su cuenta de Instagram (que está configurada en modo “privado”) una imagen en la que se lo ve a él junto con su hermano Gianfranco, posando juntos en una playa cercana a la ciudad de Sao Paulo, donde se encuentran viviendo con su padre.