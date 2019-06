Luciana Salazar habló del desmayo que sufrió en el Súper Bailando: “Fue horrible, me quiero olvidar de esa noche”

Luciana Salazar hizo su gran aparición en la pista del programa más visto de la Argentina y lamentablemente, según el jurado del certamen, esta no fue su mejor presentación en lo que respecta al baile. Sin embargo, Marcelo Tinelli se divirtió junto a la modelo y su hija Matilda. También hubo lugar para el susto luego de que la ex pareja de Martín Redrado se desmayara mientras se retiraba del lugar.

Para despejar cualquier tipo de preocupación, Luciana Salazar habló “Nosotros a la mañana” y explicó lo sucedido: “Fue horrible, no sé qué me pasó. Antes ya tenía frío… Bueno, el día anterior a bailar fuimos a bailar salsa en un ensayo, hice un movimiento con las cervicales que me mareó un poco. Estaba muy mareada. Al otro día estaba con mucho frío, cansada, y creo que me agarró un poco de todo. Pero se me nubló la vista como nunca en la vida”.

“Para mí fue una mezcla de lo que me pasó el día anterior más el frío, estar destemplada, estaba muy cansada. Hoy (martes) tenía ganas de dormir a la tarde pero no pude. Una se acuesta muy tarde y se levanta temprano por la nena. Fue un poco todo eso. Pero fue horrible y me quiero olvidar de esta noche fea”, continuó Luciana, que inmediatamente fue atendida por el doctor Vicente Labonia.

El puntaje de Salazar no fue el mejor y la modelo expresó toda su preocupación por su condición: “El teléfono es difícil, aparte estoy con Leticia Brédice que es muy fuerte y ya sacó a dos participantes muy importantes. Así que… la fe es lo último que se pierde, pero me la veo muy difícil”.